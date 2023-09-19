افتتاح معرض رسومات كاريكاتير ناجي العلي في طولكرم

واشتمل المعرض الذي يستمر ليومين متتاليين على أكثر من (40) لوحة من رسومات ناجي العلي، الأكثر

انتشارا والتي تحمل معاني تصور واقع فلسطين الحالي.

وقال مدير مكتب وزارة الثقافة في طولكرم حمد الله عفانة، إن هذا المعرض يأتي في الذكرى السادسة والثلاثين لاستشهاد الفنان ناجي العلي، الذي اغتيل عام 1987 بسبب ريشته التي كانت السيف المسلط على الواقع المؤلم للعرب في ذلك الوقت، وبعد رسمه لأكثر من 40 ألف كاريكاتير، تميزت بالنقد اللاذع والسخرية السوداء.

وأضاف، أن رسومات ناجي العلي كان ينتظرها الجميع كونها، كانت تمثل الواقع. ولوحاته عبارة عن مرآة تعكس كل ما يشعر به الناس، وكان منحازا إلى الفقراء والمعاناة والألم المستمر حتى يومنا الحالي، مشيرا إلى أن العلي نجح في صياغة الوعي والذاكرة الفلسطينية، وهو الأب الروحي لرسامي الكاريكاتير في العالم العربي، ويرقد بسلام في مقبرة "بروك وود" الإسلامية في لندن، ويحمل قبره الرقم 230190.

وأشار رئيس بلدية طولكرم رياض عوض، إلى المكانة التي يحظى بها الفن الذي قدمه ناجي العلي في الثقافة العربية المعاصرة، ومسيرته وإبداعاته في كل من الكويت وبيروت ولندن، لا سيما شخصية "حنظلة" وهي شخصية كاريكاتورية شهيرة ابتكرها العلي، وهي تُظهر طفلا مشرداً، حافي القدمين، يرتدي ملابسه المرقعة، يُعطي ظهره فيها للمشاهدين، وهي الوحيدة بين رسوماته التي لم يكشف عن وجهها.