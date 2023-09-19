حورية فرغلي تعود للسينما بفيلم جميلة والغضب

وبحسب موقع "فيتو"، أوضحت "فرغلي" أن هناك اتفاقًا مبدئيًّا على الفيلم مع المخرج خالد الحجر، لكن لم يتم اللقاء إلى حد اللحظة للحديث عن التفاصيل.

وأضافت أنها "سعيدة للغاية بالتعاون مع المخرج خالد الحجر"، لافتة إلى أن الفيلم ينتمي للإثارة والتشويق.

وكان المخرج خالد الحجر، الذي يعود كذلك إلى السينما بعد غياب، قد أعلن عودته في فيلم "الجميلة والحجر" مع الفنانة حورية فرغلي عبر حسابه في "إنستغرام".

وأعلن في منشوره: بعد نجاح آخر عملية لـ حورية فرغلي، تم الاتفاق معها على بطوله فيلم، جميلة والغضب، والفيلم إنتاج فرنسي إنجليزي هولندي، وتقع أحداثه في مصر وأربع دول أوروبية، والفيلم إخراج وكتابة خالد الحجر".