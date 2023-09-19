حورية فرغلي تعود للسينما بفيلم جميلة والغضب
التاريخ
9/19/2023 8:10:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القاهرة/PNN-
أعلنت الفنانة المصرية حورية فرغلي عودتها إلى السينما من جديد بعد غياب، وذلك مع المخرج خالد الحجر من خلال فيلم "جميلة والغضب".
وبحسب موقع "فيتو"، أوضحت "فرغلي" أن هناك اتفاقًا مبدئيًّا على الفيلم مع المخرج خالد الحجر، لكن لم يتم اللقاء إلى حد اللحظة للحديث عن التفاصيل.
وأضافت أنها "سعيدة للغاية بالتعاون مع المخرج خالد الحجر"، لافتة إلى أن الفيلم ينتمي للإثارة والتشويق.
وكان المخرج خالد الحجر، الذي يعود كذلك إلى السينما بعد غياب، قد أعلن عودته في فيلم "الجميلة والحجر" مع الفنانة حورية فرغلي عبر حسابه في "إنستغرام".
وأعلن في منشوره: بعد نجاح آخر عملية لـ حورية فرغلي، تم الاتفاق معها على بطوله فيلم، جميلة والغضب، والفيلم إنتاج فرنسي إنجليزي هولندي، وتقع أحداثه في مصر وأربع دول أوروبية، والفيلم إخراج وكتابة خالد الحجر".
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