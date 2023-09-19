بيانات التضخم لمنطقة اليورو تقلب الموازين وترفع الذهب واليورو



وارتفعت العقود الآجلة للذهب عالمياً بنسبة 0.25% إلى 1958 دولار للأوقية، وصعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.13% إلى 1936 دولار للأوقية.

أما اليورو ارتفع أمام الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ، حيث يصعد بنسبة 0.15%، مسجلًا 1.0710.



ويسجل مؤشر الدولار الأمريكي 104.585 مقابل سلة من العملات الأجنبية، متراجعاً بنحو 0.25%.

