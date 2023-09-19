Tuesday, 19 September 2023 03:47 GMT

بيانات التضخم لمنطقة اليورو تقلب الموازين وترفع الذهب واليورو

9/19/2023 8:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قلبت بيانات التضخم لمنطقة اليورو، التي صدرت اليوم، الأسواق خلال اللحظات القليلة الماضية، حيث تحرك اليورو للأعلى وتراجع الدولار بعدما كان مستقراً، وهو الأمر الذي حوّل وجهة الذهب من الانخفاض إلى الصعود.


وارتفعت العقود الآجلة للذهب عالمياً بنسبة 0.25% إلى 1958 دولار للأوقية، وصعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.13% إلى 1936 دولار للأوقية.
أما اليورو ارتفع أمام الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ، حيث يصعد بنسبة 0.15%، مسجلًا 1.0710.


ويسجل مؤشر الدولار الأمريكي 104.585 مقابل سلة من العملات الأجنبية، متراجعاً بنحو 0.25%.


MENAFN19092023000208011052ID1107099138

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث