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نشاطات في معهد العناية بصحة الأسرة بمناسبة يوم التغيير

9/19/2023 8:00:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نظم معهد العناية بصحة الأسرة في صويلح نشاطات، هدفت إلى إشراك المريض في العلاج والرعاية الصحية الذاتية، واعلاء صوته وتبني نهج الاستماع له، بمناسبة يوم التغيير الذي يطلقه مجلس اعتماد المؤسسات الصحية سنويا.

وتضمنت النشاطات توزيع حزمة على موظفي وضيوف مركز صويلح تحمل شعار "صوت المريض أساس الرعاية" تحتوي على أصناف من الغذاء الصحي، وتوزيع نشرة توعوية بعنوان "كيف تشارك طبيبك في رعاية ذاتك الصحية".

واستضاف المعهد الجمعية الأردنية للتوعية الصحية ممثلة بأخصائية الجلدية والتناسلية د. كاترينا أبو فارس والتي قدمت محاضرة توعوية للمراجعين حول بعض الأمراض التناسلية والجنسية كعارض محتمل للعنف الجنسي، وتخلل المحاضرة نقاشات مع المرضى للتعرف على آرائهم وطرق إشراكهم في القرار الطبي.

وأجرى المعهد مقابلات مع متلقي الخدمة تتخللها توزيع استبانة عليهم للاطلاع على آرائهم حول الخدمات والإجراءات المميزة في المركز وتبني اقتراحاتهم لتحسينها.

والمعهد حاصل على شهادة الاعتمادية بتميّز للمرة الثالثة، وحاصل على شهادات من جهات وطنية كمركز متميز في تقديم الخدمات، مثل خدمات الصحة الإنجابية والجنسية للشباب، وخدمات حالات العنف الأسري، ويقدم رعاية صحية شاملة للأسرة وتدريبا للمتخصصين في الرعاية الصحية الأسرية، وحماية الأطفال.

ويعد مركزا متميزا في الوصول إلى خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويطبّق نموذجا متميزا للخدمات الصحية التي تغطي المساقات الثلاثة للصحة بحسب منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى خدمات ضحايا التعذيب وإعادة تأهيل الناجين من العنف.

وتعقد وحدة التدريب في المعهد عددا كبيرا من الدورات سنويا في مجالات مختلفة، منها دورات تدريبية قصيرة، وأخرى مختصة تمنح دبلومات.

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