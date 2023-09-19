نشاطات في معهد العناية بصحة الأسرة بمناسبة يوم التغيير

نشاطات في معهد العناية بصحة الأسرة بمناسبة يوم التغيير
التاريخ
9/19/2023 8:00:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نظم معهد العناية بصحة الأسرة في صويلح نشاطات، هدفت إلى إشراك المريض في العلاج والرعاية الصحية الذاتية، واعلاء صوته وتبني نهج الاستماع له، بمناسبة يوم التغيير الذي يطلقه مجلس اعتماد المؤسسات الصحية سنويا.
وتضمنت النشاطات توزيع حزمة على موظفي وضيوف مركز صويلح تحمل شعار "صوت المريض أساس الرعاية" تحتوي على أصناف من الغذاء الصحي، وتوزيع نشرة توعوية بعنوان "كيف تشارك طبيبك في رعاية ذاتك الصحية".
واستضاف المعهد الجمعية الأردنية للتوعية الصحية ممثلة بأخصائية الجلدية والتناسلية د. كاترينا أبو فارس والتي قدمت محاضرة توعوية للمراجعين حول بعض الأمراض التناسلية والجنسية كعارض محتمل للعنف الجنسي، وتخلل المحاضرة نقاشات مع المرضى للتعرف على آرائهم وطرق إشراكهم في القرار الطبي.
وأجرى المعهد مقابلات مع متلقي الخدمة تتخللها توزيع استبانة عليهم للاطلاع على آرائهم حول الخدمات والإجراءات المميزة في المركز وتبني اقتراحاتهم لتحسينها.
والمعهد حاصل على شهادة الاعتمادية بتميّز للمرة الثالثة، وحاصل على شهادات من جهات وطنية كمركز متميز في تقديم الخدمات، مثل خدمات الصحة الإنجابية والجنسية للشباب، وخدمات حالات العنف الأسري، ويقدم رعاية صحية شاملة للأسرة وتدريبا للمتخصصين في الرعاية الصحية الأسرية، وحماية الأطفال.
ويعد مركزا متميزا في الوصول إلى خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويطبّق نموذجا متميزا للخدمات الصحية التي تغطي المساقات الثلاثة للصحة بحسب منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى خدمات ضحايا التعذيب وإعادة تأهيل الناجين من العنف.
وتعقد وحدة التدريب في المعهد عددا كبيرا من الدورات سنويا في مجالات مختلفة، منها دورات تدريبية قصيرة، وأخرى مختصة تمنح دبلومات.
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