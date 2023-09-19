الكباريتي يرعى حفل عمان الاهلية بتخريج طلبتها للفصل الصيفي من الف

وقد استهل الحفل بالسلام الملكي ثم آيات عطرة من القران الكريم تلاها الطالب آدم الحديدي من كلية الضيافة وفنون الطهي .

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وقد القى كلمة الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة ،حيث رحب فيها براعي الحفل وصحبه مخاطبا الخريجين والحضور قائلا :

يسرني بدايةً أن أرحب بكم أجمل ترحيب في رحاب جامعة عمان الأهلية التي تحتفل اليوم بتخريج الفوج الثلاثين من طلبتها خريجي الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2022-2023.



وإنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نكون هنا اليوم في جامعة أضاءت سماء التعليم العالي في الأردن بنور التطوير والريادة والابتكار، منذ تأسيسها كأول جامعة خاصة في الأردن قبل أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً على يد المرحوم المؤسس الدكتور أحمد الحوراني، حتى أصبحت منارةً للعلم ومركزاً للإشعاع الحضاري.

وأضاف : إن جامعة عمان الأهلية تحمل عبء التميز وتجسد روح الوطن ومعنى العلم والمعرفة، وذلك بفضل الدعم الكبير والمتواصل من دولة رئيس مجلس الأمناء السيد عبد الكريم الكباريتي وعطوفة رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وكافة العاملين بالجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، حتى باتت مصدراً للإلهام والتحفيز للأجيال القادمة لما تحمله من تاريخ مشرف ومستقبل واعد ومشرق لطلبتها الخريجين.

ثم قال عن تميّز الجامعة في التصنيفات العالمية :

في هذا اليوم المميز، نفخر بأن نعلن لكم عن الإنجاز الذي حققته جامعة عمان الأهلية، حيث تألقت وتميزت بحصولها على المرتبة 801-850 بين أفضل الجامعات على مستوى العالم وفقاً لتصنيف QS العالمي، بالإضافة لحصولها على المرتبة الأولى على الجامعات الأردنية الخاصة والمرتبة الثالثة على الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.

إن هذا التصنيف يجسد مكانة استثنائية ومميزة للجامعة في مجال التعليم العالي، ويسطر لنا إنجازاً يدعوكم جميعاً كخريجين للافتخار والاعتزاز بجامعتكم، ويعكس التفاني والجهد الكبير الذي تضعه الجامعة في تطوير التعليم والبحث العلمي، لتبقي إرثها محفوراً بأحرف من ذهب على لوحة الشرف بين الجامعات العريقة.

ثم تحدث عن الكليات والتخصصات المستحدثة في الجامعة لتواكب التطور العلمي والتميز، والتي تلبي متطلبات سوق العمل قائلا :

تعكس جامعة عمان الأهلية رؤية مستقبلية والتزاماً بالتميز الأكاديمي باعتبارها مؤسسة تعليمية رائدة تسعى دائماً إلى مواكبة تطورات العلم والتكنولوجيا، وهذا ما يتجلى بوضوح من خلال استحداث العديد من التخصصات الجديدة لدرجتي البكالوريوس والماجستير، لتواكب الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، من خلال توفير فرص للطلاب لاكتشاف مجالات وعلوم جديدة بأسلوب تعليمي متقدم ومتطور.

وهو ما يظهر جلياً باستحداث كلية لطب الأسنان، حيث تم إعداد هذه الكلية لتواكب سوق العمل العالمي وتجهيزها بأحدث التقنيات العالمية لتبدأ في هذا المجال من حيث انتهى الآخرون، ولتكون الأولى من نوعها على مستوى الأردن والشرق الأوسط، وتم بدء قبول الطلبة بها للفصل الدراسي الأول 2023-2024.

كما تم مؤخراً استحداث كلية إدارة الضيافة وفنون الطهي وكلية التكنولوجيا الزراعية، إضافة الى استحداث تخصصات (التسويق الالكتروني والتواصل الرقمي - التكنولوجيا المالية - تكنولوجيا تحليل الاعمال) في كلية الاعمال، وتخصص هندسة الروبوتات والذكاء الاصطناعي في كلية الهندسة، بالإضافة الى تخصص العلاج الطبيعي وتخصص التكنولوجيا الحيوية الصيدلانية في كلية العلوم الطبية المساندة.

وعلى مستوى الماجستير تم استحداث برامج الماجستير في (علوم واضطرابات التواصل - علم السمع - الهندسة الطبية الحيوية – هندسة الإنشاءات وإدارة المشاريع - علوم الرياضة - علوم التمريض)

وخاطب الخريجين قائلا :

أهنئكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، ونعرب لكم عن فخرنا بما حققتموه طوال سنوات دراستكم في الجامعة .. قمتم ببناء أساس لمستقبل مشرق .. تاركين بصمة تحمل عبء التغيير.. واثقين بأنكم ستكونون رواداً ومبتكرين في مجالاتكم المختلفة.. فهنيئاً لكم ما صنعت أيديكم.

وهنأ أهالي الخريجين بالقول :

لا يفوتني تقديم رسالة شكر وتقدير للآباء والأمهات وأولياء الأمور الذين بذلوا الغالي والنفيس للوصول الى هذا اليوم.. حيث إن دعمكم وتشجيعكم لأبنائكم جزء لا يتجزأ من نجاحهم، راجياً من الخريجين الوقوف لتحية أولياء الأمور.

واختتم كلمته قائلا :

وفقنا الله جميعا لخدمة جامعتنا وخدمة أردننا الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين.

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تلا ذلك قيام راعي الحفل والى جانبيه د.ماهر الحوراني وأ.د.ساري حمدان بتكريم اثنين من الاساتذة المتميزين في مجال البحث العلمي وهما :

1-

الاستاذ الدكتور أحمد صامد أبو عرابي العدوان من كلية الاعمال كأفضل باحث على مستوى الكليات الانسانية بالجامعة عن العام الجامعي

2022-2023 بمجموع 63 نقطة توزعت على 23 بحثا منشورا في مجلات مصنفة في قواعد بيانات سكوبس من الفئة الاولى والثانية .

2-

الدكتورة لبنى فايز عبدالله غرايبة من كلية الصيدلة كأفضل باحثة على مستوى الكليات العلمية بالجامعة عن العام الجامعي 2022-2023 بمجموع 23.5 نقطة توزعت على 12 بحثا منشورا في مجلات مصنفة في قواعد بيانات سكوبس من الفئة الاولى والثانية .

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ثم ألقت الطالبة شروق أبو رمان من كلية الدراسات العليا كلمة الخريجين والخريجات رحبت فيها براعي الحفل وبرئيس هيئة المديرين وبرئيس الجامعة والعمداء والاساتذة والحضور ، وخاطبت زملائها وزميلاتها الخريجين قائلة :

يوم انتظرناه طويلا حتى منّ الله علينا فيه بأن نرتدي عباءات التخرج ونرى فرحة الاباء والامهات .

ثم قدمت امتنانها لوالديها وعبرت عن فخرها بانها ابنتهم ... وقدمت الشكر للاساتذة على جهودهم ، مهنئة

الخريجين وذويهم ، ومؤكدة أن الرحلة القصيرة انتهت وبدأت الرحلة الأطول ، متمنية للخريجين والخريجات التوفيق في حياتهم العلمية والعملية .

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ثم قام الاستاذ الدكتور أنس السعود نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة بتلاوة بيان التخريج .

حيث قام دولة راعي الحفل والى جانبه عميد كل كلية

بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات والجوائز للأوائل منهم.

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هذا..وقد قدّم للحفل طالب الدراسات العليا أحمد سالم الدباس "ماجستير كلية الحقوق" حيث تميّز في كلماته وتعبيراته وكان موفقا في ذلك .

*** لمشاهدة حفل التخريج كاملا على الرابط :