Tuesday, 19 September 2023 03:46 GMT

المركزي يصدر توجيهات إلى البنوك المحلية بشأن إجراءات حماية العملاء من عمليات الاحتيال الإلكتروني

9/19/2023 7:22:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) "المركزي" يصدر توجيهات إلى البنوك المحلية بشأن إجراءات حماية العملاء من عمليات الاحتيال الإلكتروني


MENAFN19092023000130011022ID1107099018

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث