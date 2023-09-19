المركزي يصدر توجيهات إلى البنوك المحلية بشأن إجراءات حماية العملاء من عمليات الاحتيال الإلكتروني

المركزي يصدر توجيهات إلى البنوك المحلية بشأن إجراءات حماية العملاء من عمليات الاحتيال الإلكتروني
التاريخ
9/19/2023 7:22:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) "المركزي" يصدر توجيهات إلى البنوك المحلية بشأن إجراءات حماية العملاء من عمليات الاحتيال الإلكتروني
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