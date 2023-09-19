الدولار يستقر قبل بيانات هامة للفيدرالي
التاريخ
9/19/2023 7:17:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - خضع الدولار الأمريكي للتداول دون تغيير، في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الثلاثاء، وقبل بدء اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير الذي يستمر لمدة يومين بشأن قرار الفائدة.
وتداول مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات أخرى، بشكل ثابت إلى حد كبير عند 104.72، وظل قريبا من أعلى مستوى له خلال 6 أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.
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