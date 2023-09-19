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الدولار يستقر قبل بيانات هامة للفيدرالي

9/19/2023 7:17:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خضع الدولار الأمريكي للتداول دون تغيير، في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الثلاثاء، وقبل بدء اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير الذي يستمر لمدة يومين بشأن قرار الفائدة.
وتداول مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات أخرى، بشكل ثابت إلى حد كبير عند 104.72، وظل قريبا من أعلى مستوى له خلال 6 أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.

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