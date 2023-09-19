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كيف تتخلص من انتفاخ البطن بمكون طبيعي؟

9/19/2023 7:17:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) يعاني الكثير من الأشخاص من انتفاخ البطن وتكوّن الغازات، سواء بسبب مشاكل في المعدة أو بعد تناول وجبة دسمة، ويتراوح هذا الانتفاخ من الخفيف إلى المتوسط أو الشديد حسب الحالة.

وبحسب ما نشره موقع Eating Well، فإنه لحسن الحظ هناك أطعمة يمكن أن تساعد في التخلص من الانتفاخ، ومن بينها بعض التوابل التي يجب على الإنسان أن يفكر في دمجها في نظامه الغذائي.

وأفادت الخبيرة كانشان كويا، بأن "الزنجبيل يحتوي على العديد من المركبات، مثل: الجينجيرول، وهو مركب مضاد للالتهابات"، مشيرة إلى أنه "وسيلة رائعة للحد من الغازات والانتفاخ، لأنه يقلل من الالتهاب، كما إن الالتهاب الزائد يمكن أن يسبب الغازات والانتفاخ وضيق المعدة."

وأشارت بروفيسور كويا إلى أن جرعة صغيرة من الزنجبيل كل يوم يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب، كما يمكن أن يوفر القليل من الزنجبيل فوائد، مثل: تقليل الغثيان والقيء، وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 ونشرتها دورية Nutrients.

كما يساعد الزنجبيل في تحسين صحة الأمعاء وأعراض، مثل: الانتفاخ، بحسب بروفيسور كويا، من خلال "نقل الطعام إلى أسفل الجهاز الهضمي بشكل أكثر كفاءة، ما يزيد من حركة الأمعاء".

وأضافت أن دراسة موسعة أجريت عام 2019 حول الفوائد الصحية للزنجبيل نشرتها Food Science and Nutrition أكدت نتائجها أن "الجهاز الهضمي البطيء يؤدي إلى تكوين الغازات والمعاناة من الانتفاخ. ويمكن أن يريح الزنجبيل عضلات الجهاز الهضمي إذا كان الشخص يعاني تقلصاتٍ في المعدة".

وتابعت بروفيسور كويا: "يمكن استخدام جذر الزنجبيل عن طريق بشره أو تقطيعه وإضافته إلى الشاي أو حساء العدس".

وأوضحت أنه يمكن تناول الزنجبيل في الأطباق المالحة والحلوة، في وصفات مثل الدجاج بالعسل والزنجبيل أو الفاصوليا الخضراء التي يتم قليها مع إضافة نكهة التوابل الطازجة، كما يمكن مزج الزنجبيل المطحون مع العسل الأسود عند تحضير بعض أنواع الحلويات للحصول على نكهة ذات رائحة حارة وعطرة.

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