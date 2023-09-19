الاحتلال يحكم على الأسيرة ياسمين شعبان بالسجن 6 سنوات

وقال مدير نادي الأسير في جنين للوكالة الرسمية، إن محكمة الاحتلال أصدرت حكماً على الأسيرة شعبان بالسجن الفعلي لست سنوات وغرامة مالية بقيمة 8 آلاف شيقل.

وأضاف أن الأسيرة شعبان اعتُقلت في الأول من أذار/مارس عام 2022. وكانت قد أمضت في سجون الاحتلال سابقا خمس سنوات وأُفرج عنها عام 2019، وهي متزوجة وأم لأربعة أبناء، وتوفي والدها قبل 6 أشهر وحرمها الاحتلال من وداعه.