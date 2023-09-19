زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة



وقال زيلينسكي عبر منصّة "إكس" (تويتر سابقاً) إنّه وصل مع زوجته أولينا "إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وزيارة واشنطن".



وأوضح أنه سيشارك في سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى في الأمم المتحدة قبل أن يلتقي بايدن في واشنطن.

وقال "سأشارك في الجمعية العامة، وقمة أهداف التنمية المستدامة واجتماع مجلس الأمن في الأمم المتحدة وعدد من المحادثات الثنائية الهامة".

ومن المتوقّع أن يلقي زيلينسكي خطاباً في الجمعية العامة، اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس الأوكراني إنّ "أوكرانيا ستعرض على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اقترحاً ملموساً لتعزيز مبدأ سلامة الأراضي وتحسين قدرة الأمم المتحدة على ردع العدوان ووقفه".

وأشار إلى أنّه سيبدأ زيارته إلى الولايات المتحدة بتفقّد جنود أوكرانيين يخضعون في هذا البلد "للعلاج وإعادة التأهيل".

من نيويورك، سينتقل زيلينسكي إلى العاصمة واشنطن للقاء بايدن و"قادة الكونغرس الأميركي والأحزاب والجيش ورجال أعمال وصحافيين وأفراد من الجالية الأوكرانية".

وقال زيلينسكي "سأشكر الولايات المتحدة على ريادتها في دعم كفاحنا من أجل الحرية والاستقلال".