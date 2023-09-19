زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة
التاريخ
9/19/2023 7:17:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
كييف/PNN-وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،
أمس الإثنين، إلى نيويورك حيث سيلقي كلمة أمام الجمعية العام للأمم المتحدة قبل أن يتوجه إلى واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن ومسؤولين أميركيين آخرين.
وقال زيلينسكي عبر منصّة "إكس" (تويتر سابقاً) إنّه وصل مع زوجته أولينا "إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وزيارة واشنطن".
وأوضح أنه سيشارك في سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى في الأمم المتحدة قبل أن يلتقي بايدن في واشنطن.
وقال "سأشارك في الجمعية العامة، وقمة أهداف التنمية المستدامة واجتماع مجلس الأمن في الأمم المتحدة وعدد من المحادثات الثنائية الهامة".
ومن المتوقّع أن يلقي زيلينسكي خطاباً في الجمعية العامة، اليوم الثلاثاء.
وقال الرئيس الأوكراني إنّ "أوكرانيا ستعرض على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اقترحاً ملموساً لتعزيز مبدأ سلامة الأراضي وتحسين قدرة الأمم المتحدة على ردع العدوان ووقفه".
وأشار إلى أنّه سيبدأ زيارته إلى الولايات المتحدة بتفقّد جنود أوكرانيين يخضعون في هذا البلد "للعلاج وإعادة التأهيل".
من نيويورك، سينتقل زيلينسكي إلى العاصمة واشنطن للقاء بايدن و"قادة الكونغرس الأميركي والأحزاب والجيش ورجال أعمال وصحافيين وأفراد من الجالية الأوكرانية".
وقال زيلينسكي "سأشكر الولايات المتحدة على ريادتها في دعم كفاحنا من أجل الحرية والاستقلال".
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