أسوس تطرح جهاز ألعاب متطور لأصحاب الدخل المحدود

وأطلقت الشركة النموذج الأساسي المدعوم بشريحة "AMD Ryzen Z1" ووحدة معالجة الرسومات AMD" Radeon" من منصة الألعاب المحمولة "ROG Ally".

ويأتي إطلاق النموذج الأساسي بعد أن طرحت الشركة في وقت سابق من هذا العام منصة الألعاب المحمولة المدعومة بشريحة "AMD Ryzen Z1 Extreme" كمنافس لجهاز "Steam Deck" من شركة "Valve".

ويتوفر الإصدار الجديد من الجهاز مقابل 600 دولار، ويأتي مزودا بمواصفات مشابهة جدا للنموذج ذي السعر الأعلى.

ويتضمن الجهاز شاشة بقياس 7 بوصات بدقة 1920×1080 بكسل، وبمعدل تحديث متغير قدره 120 هيرتز وبمعدل سطوع يبلغ 500 شمعة في المتر المربع.

يتميز الجهاز بمساحة تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 512 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي من نوع "DDR5" بسعة 16 غيغابايت، ومروحة هادئة، وقارئ بطاقات "microSD UHS-II".

ويعد المعالج ووحدة معالجة الرسومات الفروق الرئيسية عن النموذج ذي السعر الأعلى، مما يعني أن النموذج الأساسي يمثل خيارا للأشخاص الراغبين في تقديم بعض التنازلات فيما يتعلق بالمرئيات وطريقة اللعب.