ولادة 167 ألف أردني وأردنية العام الماضي .. منهم 10 آلاف في الخارج

ولادة 167 ألف أردني وأردنية العام الماضي .. منهم 10 آلاف في الخارج
التاريخ
9/19/2023 7:17:19 AM
(MENAFN- Amman Net) سجلت بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات 167 ألف ولادة لأردنيين خلال العام الماضي منهم 10 آلاف و275 حالة ولادة لأردنيين خارج المملكة، و156 ألفا و725 حالة داخل الأردن.
وجاءت نسبة المواليد الذكور 51.3% بعدد 85 ألفا و709 مقابل 48.7% إناث وبعدد 81 ألفا و291، وفق البيانات التي اطلعت عليها عمون.
وكانت العاصمة عمان الأعلى في تسجيل المواليد، إذ بلغ عدد المواليد فيها 65 ألفا و995 مولودا بنسبة 39.1% من مجموع الولادات، ثم تلتها محافظات إربد والزرقاء والمفرق بنسب 19.4% و10.2% و5% على التوالي.
وكشفت البيانات أن شهر آب من العام الماضي كان الأكثر تسجيلا لولادة الأردنيين، إذ بلغ عدد المواليد فيه 15 ألفا و123 بنسبة 9.10%، وكانت نسب أعداد الولادة في الأشهر كافة متقاربة.
أما عن المواليد الأردنيين في الخارج والذين بلغ عددهم 10 آلاف و275، ع مون، فكانت النسبة الأعلى في دولة الإمارات العربية المتحدة إذ ولد 2874 أردنيا فيها بنسبة 1.72%، ثم تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 1.54% وبعدد 2570 مولودا أردنيا.
وتوزعت بقية حالات الولادة لأردنيين على قطر 0.69%، والكويت 0.45%، وفلسطين 0.44%، وامريكا 0.39%، ثم ألمانيا 0.12%، وتركيا 0.10%، وسوريا 0.09%، وكندا 0.09%، والبحرين 0.09% وتلتها بريطانيا 0.07%، وسلطنة عُمان 0.06%، ثم مصر 0.04%، واستراليا 0.04%، والسويد 0.03%، ولبنان 0.02%، والمغرب 0.01%، وليبيا 0.01%، والعراق 0.01%، وايطاليا 0.01%، وسجل في بقية دول العالم 246 حالة بنسبة 0.15%.
وجاء اسم محمد الأكثر تكرارا بين اسماء الذكور من مواليد العام الماضي بعدد 7156، وتلاه أحمد 2860، وآدم 2731، ويوسف 2554، وعمر 2400، وشهم 2164.
فيما جاء اسم سلمى الأكثر تكرارا بين اسماء الإناث من مواليد العام الماضي بعدد 1992، وتلاه وتين 1983، ماسة 1779، ومسك 1651، وزينة 1465، وميرا 1434.
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