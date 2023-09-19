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ولادة 167 ألف أردني وأردنية العام الماضي .. منهم 10 آلاف في الخارج

9/19/2023 7:17:19 AM
(MENAFN- Amman Net) سجلت بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات 167 ألف ولادة لأردنيين خلال العام الماضي منهم 10 آلاف و275 حالة ولادة لأردنيين خارج المملكة، و156 ألفا و725 حالة داخل الأردن.

وجاءت نسبة المواليد الذكور 51.3% بعدد 85 ألفا و709 مقابل 48.7% إناث وبعدد 81 ألفا و291، وفق البيانات التي اطلعت عليها عمون.

وكانت العاصمة عمان الأعلى في تسجيل المواليد، إذ بلغ عدد المواليد فيها 65 ألفا و995 مولودا بنسبة 39.1% من مجموع الولادات، ثم تلتها محافظات إربد والزرقاء والمفرق بنسب 19.4% و10.2% و5% على التوالي.

وكشفت البيانات أن شهر آب من العام الماضي كان الأكثر تسجيلا لولادة الأردنيين، إذ بلغ عدد المواليد فيه 15 ألفا و123 بنسبة 9.10%، وكانت نسب أعداد الولادة في الأشهر كافة متقاربة.

أما عن المواليد الأردنيين في الخارج والذين بلغ عددهم 10 آلاف و275، ع مون، فكانت النسبة الأعلى في دولة الإمارات العربية المتحدة إذ ولد 2874 أردنيا فيها بنسبة 1.72%، ثم تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 1.54% وبعدد 2570 مولودا أردنيا.

وتوزعت بقية حالات الولادة لأردنيين على قطر 0.69%، والكويت 0.45%، وفلسطين 0.44%، وامريكا 0.39%، ثم ألمانيا 0.12%، وتركيا 0.10%، وسوريا 0.09%، وكندا 0.09%، والبحرين 0.09% وتلتها بريطانيا 0.07%، وسلطنة عُمان 0.06%، ثم مصر 0.04%، واستراليا 0.04%، والسويد 0.03%، ولبنان 0.02%، والمغرب 0.01%، وليبيا 0.01%، والعراق 0.01%، وايطاليا 0.01%، وسجل في بقية دول العالم 246 حالة بنسبة 0.15%.

وجاء اسم محمد الأكثر تكرارا بين اسماء الذكور من مواليد العام الماضي بعدد 7156، وتلاه أحمد 2860، وآدم 2731، ويوسف 2554، وعمر 2400، وشهم 2164.

فيما جاء اسم سلمى الأكثر تكرارا بين اسماء الإناث من مواليد العام الماضي بعدد 1992، وتلاه وتين 1983، ماسة 1779، ومسك 1651، وزينة 1465، وميرا 1434.

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