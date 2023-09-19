3.123 مليار دينار موجودات الذهب في الأردن حتى نهاية آب الماضي

3.123 مليار دينار موجودات الذهب في الأردن حتى نهاية آب الماضي
التاريخ
9/19/2023 7:16:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، أن موجودات الذهب في الأردن، حتى تاريخ 31/8/2023 بلغت 3 مليار و123 مليون و 952 ألف دينار.
وأوضحت الارقام، التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" أن مجموع الموجودات بالعملات الأجنبية بلغ 14 مليار و 247 مليون و 092 ألف دينار .
كما بلغ مجموع الموجودات بالعملة الأردنية، 2 مليار و375 مليون و313 ألف دينار .
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