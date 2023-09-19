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3.123 مليار دينار موجودات الذهب في الأردن حتى نهاية آب الماضي

9/19/2023 7:16:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، أن موجودات الذهب في الأردن، حتى تاريخ 31/8/2023 بلغت 3 مليار و123 مليون و 952 ألف دينار.
وأوضحت الارقام، التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" أن مجموع الموجودات بالعملات الأجنبية بلغ 14 مليار و 247 مليون و 092 ألف دينار .
كما بلغ مجموع الموجودات بالعملة الأردنية، 2 مليار و375 مليون و313 ألف دينار .

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