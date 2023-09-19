البنتاغون يعلن عن قرب تسليم دبابات أبرامز لأوكرانيا



جاء ذلك في افتتاح اجتماع آخر لمجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا في ألمانيا، حيث قال أوستن: "يسعدني أن أعلن أن دبابات (أبرامز-إم1) التي وعدت بها الولايات المتحدة سابقا ستصل قريبا إلى أوكرانيا".



وكانت كييف قد أعلنت في وقت سابق أن أوكرانيا تتوقع أكثر من 10 دبابات "أبرامز" وعدت بها الولايات المتحدة في المستقبل القريب، فيما وعدت الولايات المتحدة بـ 31 دبابة.



وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول "الناتو" إنما "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وذكر لافروف أن الولايات المتحدة و"الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، وإنما كذلك من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا وغيرها.



من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق إن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

RT