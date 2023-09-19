التضخم في منطقة اليورو يهبط لأدنى مستوى في عام ونصف



وتأتي هذه القراءة لمعدل التضخم، وهي الأدنى في نحو عام ونصف، لتدعم وجهة نظر مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يرون أنه لا حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.



وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، سجل 5.3 % في شهر آب على أساس سنوي، دون تغيير عن القراءة الأولية.

