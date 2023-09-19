Tuesday, 19 September 2023 03:45 GMT

التضخم في منطقة اليورو يهبط لأدنى مستوى في عام ونصف

9/19/2023 7:16:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تباطأ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو، خلال آب الماضي، إلى 5.2%، بحسب القراءة الثانية لمؤشر أسعار المستهلكين، الصادرة اليوم الثلاثاء، انخفاضا من 5.3% في القراءة الأولية.


وتأتي هذه القراءة لمعدل التضخم، وهي الأدنى في نحو عام ونصف، لتدعم وجهة نظر مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يرون أنه لا حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.


وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، سجل 5.3 % في شهر آب على أساس سنوي، دون تغيير عن القراءة الأولية.


MENAFN19092023000208011052ID1107098971

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث