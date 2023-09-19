التضخم في منطقة اليورو يهبط لأدنى مستوى في عام ونصف

التضخم في منطقة اليورو يهبط لأدنى مستوى في عام ونصف
التاريخ
9/19/2023 7:16:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تباطأ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو، خلال آب الماضي، إلى 5.2%، بحسب القراءة الثانية لمؤشر أسعار المستهلكين، الصادرة اليوم الثلاثاء، انخفاضا من 5.3% في القراءة الأولية.
وتأتي هذه القراءة لمعدل التضخم، وهي الأدنى في نحو عام ونصف، لتدعم وجهة نظر مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يرون أنه لا حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، سجل 5.3 % في شهر آب على أساس سنوي، دون تغيير عن القراءة الأولية.
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