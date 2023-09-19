شاهد حفل زفاف 'أسطوري' يثير الجدل في مصر



أشهر نجوم العالم العربي

هي حكاية حفل زفاف شهدته محافظة الدقهلية، وأضحى حديث الناس بسبب تفاصيله وتكلفته الضخمة، والحضور الكبير من نجوم الفن.

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من مقاطع الفيديو أظهرت حفل زفاف اتهمه البعض بالبذخ، خصوصا أن أشهر نجوم العالم العربي أحيوه كتامر حسني ومحمد حماقي ووائل جسار وحمادة هلال وأحمد شيبة ورضا البحراوي.



كما قالت تعليقات إنه أشبه بحفلات ومهرجانات الغناء الكبيرة.



وشهد الحفل حضور عدد كبير من المعازيم، وسط تجهيرات ضخمة من الأضواء وأجهزة الإنارة، وسط تفاعل كبير من الموجودين في قاعة واسعة كبيرة مزينة بأعلى مستوى بالورود والأنوار.



, يشار إلى أن حفل الزفاف كان حديث الأوساط المصرية خلال الساعات الماضية، كما انتشرت مقاطع فيديو كثيرة وتداولتها حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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