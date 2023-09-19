وزيرة الثقافة تتفقد موقع معرض عمان الدولي للكتاب



وخلال جولتها استمعت النجار من مدير المعرض إلى استعدادات اتحاد الناشرين الأردنيين ليوم افتتاح المعرض من المقرر يوم بعد غد الخميس في قاعة معرض عمان للسيارات- طريق المطار، واطلعت على آخر التجهيزات للأجنحة المشاركة، والترتيبات من قبل اللجنة الفنية والتي تتعلق بتسهيل تجوال الزوار وراحتهم وتوفير مرافق تتصل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة .



وأكدت خلال جولتها أهمية الدور الذي يقوم به اتحاد الناشرين الأردنيين بإقامة هذا الحدث الثقافي المهم، مشيرة الى أهمية التشاركية بين المؤسسات الوطنية والقطاع العام.



بدوره عرض أبو فارس لجهود اللجان المختلفة لإقامة المعرض الذي تحل فيه دولة قطر الشقيقة هذا العام ضيف شرف، وأبرز فعاليات البرنامج الثقافي، والشخصيات الثقافية من الأردن والدولة العربية.



ويشارك في المعرض الذي يحتفي في دورته الحالية بالأكاديمية والمؤرخة الدكتورة هند أبو الشعر تقديرا لجهودها الأكاديمية، 400 دار نشر محلية وعربية ودولية من 22 دولة، بشكل مباشر، ومن خلال التوكيل.

