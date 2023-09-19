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وزير البيئة يشارك بقمة أهداف التنمية المستدامة في نيويورك

9/19/2023 7:16:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، في قمة أهداف التنمية المستدامة المنعقدة في نيويورك التي جرى افتتاحها امس الاثنين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.


وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، انبثق عن القمة اعتماد بيان سياسي في سياق تنامي الأزمات وتصاعد حدة النزاعات حول العالم التي تعد الدول الأكثر ضعفا هي المتضرر الأكبر منها.


وتعهد المجتمعون في القمة بإحياء وعودهم بـ "تحسين مصير البشرية بشكل جذري، ومساعدة فقراء العالم بشكل أكبر، والتأكيد على الوعد الرئيسي لخطة عام 2030 بعدم ترك أحد خلف الركب".


وعلى هامش القمة شارك الردايدة في حوار القادة بعنوان "بناء القدرة على الصمود وعدم ترك أحد خلف الركب" الذي حيث أكد في كلمته على جهود المملكة لتحقيق هذا المبدأ باعتباره جزءا لا يتجزأ من نهج الحكومة، مشيرا الى أن الأردن شرع في عملية تحديث سياسية واقتصادية وإدارية جديدة، تم تطويرها من خلال الحوارات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحفيز النمو الشامل والمستدام وايجاد فرص اقتصادية للنساء والشباب.


كما استعرض الردايدة الإنجازات المتحققة في الأردن في مجال الحماية الاجتماعية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، والرعاية الصحية والنظام التعليمي وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتعزيز العمل اللائق لترسيخ الشمولية وتكافؤ الفرص.
وأشار إلى جهود الأردن في مجال الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات التغير المناخي التي تتقاطع بشكل كبير مع العديد من أهداف التنمية المستدامة.


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