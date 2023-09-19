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الاحتلال يحكم على الأسيرة ياسمين شعبان بالسجن 6 سنوات

9/19/2023 7:16:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر "سالم" اليوم الثلاثاء، على الأسيرة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان (40 عامًا) من قرية الجلمة شرق جنين، بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية بقيمة 8000 شيقل.


وقال مدير نادي الأسير في جنين لـ"وفا"، إن محكمة الاحتلال أصدرت حكماً على الأسيرة شعبان بالسجن الفعلي لست سنوات وغرامة مالية بقيمة 8 آلاف شيقل.


وأضاف أن الأسيرة شعبان اعتُقلت في الأول من أذار/مارس عام 2022. وكانت قد أمضت في سجون الاحتلال سابقا خمس سنوات وأُفرج عنها عام 2019، وهي متزوجة وأم لأربعة أبناء، وتوفي والدها قبل 6 أشهر وحرمها الاحتلال من وداعه.

وفا


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