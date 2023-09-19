الاحتلال يحكم على الأسيرة ياسمين شعبان بالسجن 6 سنوات

الاحتلال يحكم على الأسيرة ياسمين شعبان بالسجن 6 سنوات
التاريخ
9/19/2023 7:16:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر "سالم" اليوم الثلاثاء، على الأسيرة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان (40 عامًا) من قرية الجلمة شرق جنين، بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية بقيمة 8000 شيقل.
وقال مدير نادي الأسير في جنين لـ"وفا"، إن محكمة الاحتلال أصدرت حكماً على الأسيرة شعبان بالسجن الفعلي لست سنوات وغرامة مالية بقيمة 8 آلاف شيقل.
وأضاف أن الأسيرة شعبان اعتُقلت في الأول من أذار/مارس عام 2022. وكانت قد أمضت في سجون الاحتلال سابقا خمس سنوات وأُفرج عنها عام 2019، وهي متزوجة وأم لأربعة أبناء، وتوفي والدها قبل 6 أشهر وحرمها الاحتلال من وداعه.
وفا
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