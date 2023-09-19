حساسية الخريف.. أبرز الأعراض وطرق علاجها منزليا

الربيع ليس الموسم الوحيد الذي يمكن أن يجعلك تعاني، فالخريف أيضا يصبح حقل ألغام لمن يعاني من حساسية تجاه شيء ما في الهواء، فيصاب بسيلان الأنف واحمرار العينين المستمر.



و تندرج حساسية الخريف ضمن فئة التهاب الأنف التحسسي، الذي يُطلق عليه أيضا "حمى القش"، ويحدث عندما يتفاعل جهاز المناعة في الجسم مع استنشاق حبوب اللقاح في الهواء.

أيضا تشمل المواد المسببة للحساسية الموسمية حبوب لقاح الربيع والخريف، فضلا عن الأشجار والأعشاب

ما أعراض حساسية الخريف؟

تتعدد علامات الإصابة بالحساسية في فصل الخريف، لكن أبرزها:

- عيون دامعة أو حكة أو متهيجة بشكل عام

- سيلان الأنف أو احتقان الأنف

- العطس

- الصداع

- طفح جلدي أو خلايا على الجلد

- حكة في الحلق

- تفاقم أعراض الربو، خاصة السعال أو الصفير

- في الحالات الشديدة، يصاب الشخص بصعوبة في التنفس أو الحساسية المفرطة

نصائح لتخفيف حساسية الخريف منزليا

1- اشطف ممرات الأنف

جرب استخدام محلول ملحي، حيث تعمل هذه الخيارات البسيطة منخفضة التكلفة على تخفيف احتقان الأنف وطرد المواد المسببة للحساسية من أنفك.



2- ارتدِ ملابس واقية

إذا كنت بحاجة إلى قضاء بعض الوقت في الخارج، فارتدِ أكمامًا طويلة وسراويل وقبعة ونظارات شمسية لحماية بشرتك وشعرك وعينيك من حبوب اللقاح.

3- مزيل الرطوبة

يساعد الحفاظ على مستوى الرطوبة في منزلك بين 35٪ و50٪ على تجنب جفاف الأغشية المخاطية والتهابها، لذا يفضل استخدام مزيل الرطوبة للحفاظ على رطوبة الهواء.



4- تجنب أعمال التنظيف المنزلية

يمكن أن تؤدي الأعمال المنزلية وجرف الأوراق المتساقطة وتنظيف أمام البيت وباقي الأعمال التي تجرى في الهواء الطلق إلى إثارة مسببات الحساسية، لذلك يفضل تجنبها أو تسليمها لأحد أفراد الأسرة.



5- تنظيف أجهزة التدفئة

قبل تشغيل أجهزة التدفئة لأول مرة، يجب تنظيف الفتحات وتغيير الفلتر، حيث يمكن أن تحاصر أجزاء من العفن والمواد المسببة للحساسية الأخرى في الفتحات خلال الصيف وستمتلئ الهواء بمجرد بدء تشغيل الفرن.



6- إغلاق الأبواب والنوافذ

عندما تكون حبوب اللقاح في ذروتها (عادةً في وقت متأخر من الصباح أو في منتصف النهار)، يفضل أن يفضل الأشخاص في الداخل مع إغلاق الأبواب والنوافذ.



العين الإخبارية

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