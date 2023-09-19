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فاو: أسعار الأرز عالمياً هي الأعلى منذ 15 عاماً

9/19/2023 7:16:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت بيانات حديثة، أن أسعار الأرز في الأسواق العالمية، شهدت ارتفاعاً نسبته 9.8% خلال شهر آب الماضي، على الرغم من التراجعات التي طرأت على أسعار عدد من السلع الغذائية.
وقالت صحيفة هندية متخصصة في الشأن الاقتصادي والتجارة الدولية، إن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" رصدت تلك الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأرز في الأسواق، ووصفتها بأنها الأكبر منذ 15 عاماً.
وتضمن تقرير "فاو" إشارة إلى قيام الهند خلال شهر تموز الماضي، بمنع تصدير الأرز غير البسمتي من إنتاجها، حفاظاً على أسعاره محلياً، وهي النوعية التي تشكل 25% من إجمالي صادرات الأرز الهندي إلى أسواق العالم .
وأوضح تقرير "فاو" أن ما يقارب من 40 دولة حول العالم تعتمد اعتماداً أساسياً على الأرز الهندي، بنسب تصل إلى 50% من احتياجاتها، منها دول إفريقية وآسيوية تستورد وحدها 80% من الأرز الهندي.


وحذر زعماء عالميون في اجتماع بالأمم المتحدة، من المخاطر، ما لم يتم التحرك بشكل عاجل لإنقاذ مجموعة من أهداف التنمية لعام 2030، والخاصة بالقضاء على الجوع والفقر المدقع ومكافحة تغير المناخ.

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