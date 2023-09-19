بمقدار دينارين .. اختلاف على سعر بيع ليرة الذهب بالأردن اليوم الثلاثاء

حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 322 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 282 دينارا

ووصل سعر الاونصة اليوم الى ١٩٣٤ دولاراً في التداولات العالمية .

وارتفعت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 قرشا في التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات

حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 39.5 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 37.8 دينارًا للشراء منهم

