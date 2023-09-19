بمقدار دينارين .. اختلاف على سعر بيع ليرة الذهب بالأردن اليوم الثلاثاء

بمقدار دينارين .. اختلاف على سعر بيع ليرة الذهب بالأردن اليوم الثلاثاء
التاريخ
9/19/2023 7:16:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار ليرة الذهب في جميع أصنافها، بما في ذلك الإنجليزية والرشادية، اليوم الثلاثاء في الأردن بمقدار دينارين، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 322 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 282 دينارا
ووصل سعر الاونصة اليوم الى ١٩٣٤ دولاراً في التداولات العالمية .
وارتفعت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 قرشا في التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات
حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 39.5 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 37.8 دينارًا للشراء منهم
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