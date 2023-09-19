156 أردنيا وأردنية تخلوا عن جنسيتهم العام الماضي و40 استعادوها

156 أردنيا وأردنية تخلوا عن جنسيتهم العام الماضي و40 استعادوها
التاريخ
9/19/2023 7:16:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - كشفت بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات عن تخلي 156 أردنيا وأردنية عن جنسيتهم الأردنية خلال عام 2022.
وأظهرت البيانات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أن 40 شخصا استعادوا جنسيتهم الأردنية خلال العام الماضي.
وأنجزت مكاتب الجنسية خلال العام الماضي 4389 معاملة تجنس زوجات متزوجات من أردنيين.
كما تلقت الأحوال المدنية 5890 طلبات تجنس واردة عن طريق نظام وزارة الداخلية.
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