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156 أردنيا وأردنية تخلوا عن جنسيتهم العام الماضي و40 استعادوها

9/19/2023 7:16:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات عن تخلي 156 أردنيا وأردنية عن جنسيتهم الأردنية خلال عام 2022.
وأظهرت البيانات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أن 40 شخصا استعادوا جنسيتهم الأردنية خلال العام الماضي.
وأنجزت مكاتب الجنسية خلال العام الماضي 4389 معاملة تجنس زوجات متزوجات من أردنيين.
كما تلقت الأحوال المدنية 5890 طلبات تجنس واردة عن طريق نظام وزارة الداخلية.




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