الصفدي ينقل تهنئة الملك للمستشار الألماني

الصفدي ينقل تهنئة الملك للمستشار الألماني
التاريخ
9/19/2023 6:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، في حفل الاستقبال الذي أقامته جمهورية ألمانيا الاتحادية، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمناسبة مرور 50 عاما على عضويتها في الأمم المتحدة.
ونقل الصفدي تهنئات جلالة الملك للمستشار الألماني أولاف شولتس بهذه المناسبة، وتمنياته لجمهورية ألمانيا الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار.
كما نقل الصفدي، حرص جلالة الملك على تعزيز علاقات الصداقة المتينة التي تربط البلدين في مختلف المجالات.
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