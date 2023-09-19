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الصفدي ينقل تهنئة الملك للمستشار الألماني

9/19/2023 6:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، في حفل الاستقبال الذي أقامته جمهورية ألمانيا الاتحادية، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمناسبة مرور 50 عاما على عضويتها في الأمم المتحدة.


ونقل الصفدي تهنئات جلالة الملك للمستشار الألماني أولاف شولتس بهذه المناسبة، وتمنياته لجمهورية ألمانيا الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار.


كما نقل الصفدي، حرص جلالة الملك على تعزيز علاقات الصداقة المتينة التي تربط البلدين في مختلف المجالات.


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