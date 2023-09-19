التعامل مع 1298 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

التعامل مع 1298 حالة إسعافية خلال 24 ساعة
التاريخ
9/19/2023 6:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال 24 ساعة الماضية مع (1298) حالة إسعافية مختلفة وفق مديرية الدفاع المدني وبمعدل زمن الاستجابة (7:45) دقيقة.
وتعامل الدفاع المدني مع (118)حادث إنقاذ بمعدل زمن الاستجابة (8:11) دقيقة، و(72) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:16) دقيقة، حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.
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