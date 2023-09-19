العاصمة الأعلى.. نحو 45 ألف واقعة زواج و13 ألف طلاق في الأردن العام الماضي

سجلت دائرة الأحوال المدنية والجوازات 44933 واقعة زواج خلال عام 2022.

ووفق البيانات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإن الفئة العمرية بين 25-29 سنة هي الأكثر زواجا حيث بلغ عدد الذكور ضمن هذه الفئة الذين تزوجوا 17392 فيما بلغ عدد الإناث 11839.

وكانت العاصمة عمّان الأكثر تسجيلا لواقعات الزواج بـ16804 واقعة ما نسبته 38.97%، فيما كانت محافظة الطفيلة الأقل تسجيلا لواقعات الزواج بـ661 واقعة ما نسبته 1.53%.

وبلغت نسبة الأردنيات من إجمالي اللواتي تزوجن العام الماضي 89.61%، و3.51% من الجنسية الفلسطينية و3.43% من الجنسية السورية، فيما بلغت نسبة الأزواج الأردنيين لإجمالي واقعات الزواج 94.2%، و2.21% من الجنسية الفلسطينية و0.85% من الجنسية السورية.

وسجلت دائرة الأحوال 12528 واقعة طلاق عام 2022، وكانت الفئة العمرية بين 25-29 سنة هي الأكثر تسجيلا لحالات الطلاق حيث بلغ عدد الذكور المطلقين 2598 فيما بلغ عدد الإناث المطلقات لنفس الفئة 2848.

وكانت العاصمة عمّان الأكثر تسجيلا لواقعات الطلاق بـ4532 واقعة ما نسبته 36.8%، فيما كانت محافظة الطفيلة الأقل تسجيلا لواقعات الطلاق بـ130 واقعة ما نسبته 1.1%.

أما عن جنسية المطلقات خلال العام الماضي، فقد احتلت الجنسية الأردنية رأس القائمة بـ11951 واقعة طلاق بنسبة 95.4%، والجنسية الفلسطينية والسورية بنسبة 1.6% و1.2% على التوالي.