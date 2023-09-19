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التربية: تحويل مستحقات معلمي الإضافي الأردنيين إلى البنوك اليوم

9/19/2023 6:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قالت وزارة التربية والتعليم إنه سيتم تحويل اليوم الثلاثاء مستحقات معلمي التعليم الإضافي "الأردنيين" لشهر آب الماضي إلى البنوك .
وأضافت لـ"الوكيل الإخباري" أنه سيتم تسليم الرواتب للمعلمين ابتداءً من غداً.
ونوهت أن رواتب المعلمين على حساب التعليم الإضافي في مدارس السوريين لشهر آب الماضي قيد المتابعة .

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