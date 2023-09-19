التربية: تحويل مستحقات معلمي الإضافي الأردنيين إلى البنوك اليوم

التربية: تحويل مستحقات معلمي الإضافي الأردنيين إلى البنوك اليوم
التاريخ
9/19/2023 6:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قالت وزارة التربية والتعليم إنه سيتم تحويل اليوم الثلاثاء مستحقات معلمي التعليم الإضافي "الأردنيين" لشهر آب الماضي إلى البنوك .
وأضافت لـ"الوكيل الإخباري" أنه سيتم تسليم الرواتب للمعلمين ابتداءً من غداً.
ونوهت أن رواتب المعلمين على حساب التعليم الإضافي في مدارس السوريين لشهر آب الماضي قيد المتابعة .
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