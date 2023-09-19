زوجة الفنان الراحل اشرف المصيلحي تكشف عن وصيته

حيث قالت الصيفي في مداخله هاتفية :" كانت وصيته إني أخلي بالي من الأولاد، وهو كان أب عظيم وزوج رائع، ومحبوب بجد، ودعواتكم له".

وتحدثت المخرجة منال الصيفي عن الأيام الأخيرة لزوجها الراحل الفنان أشرف قائلة "ما كانش حاسس أوي باللي هو فيه، وإحنا لما كنا نشوفه كده كنا بنتضايق، لإنه طول عمره كان محافظ على صحته وبيروح الجيم، ويصلي ولا يترك فرض".



وأشارت إلى أن الراحل كان يعاني من المرض لسنوات قائلة: "الحالة بدأت من 3 سنوات، وكانت سرطان في المخ، وبعد ما عمل العملية كان كويس لكن تدهورت الحالة وهذا أمر طبيعي".



وتابعت: "نوع السرطان كان شرس جدا، ومر بتطوره الطبيعي، وربنا يرحمه الحمد لله على كل حال".



وأضافت: "ربنا كان عايز ياخده أبيض، وكل الناس كانت بتسأل عنه".



لها