زوجة الفنان الراحل اشرف المصيلحي تكشف عن وصيته
التاريخ
9/19/2023 6:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت المخرجة منال الصيفي عن وصية زوجها الفنان الراحل اشرف المصيلحي بعد وفاته مساء الاحد بعد صراع مع السرطان .
حيث قالت الصيفي في مداخله هاتفية :" كانت وصيته إني أخلي بالي من الأولاد، وهو كان أب عظيم وزوج رائع، ومحبوب بجد، ودعواتكم له".
وتحدثت المخرجة منال الصيفي عن الأيام الأخيرة لزوجها الراحل الفنان أشرف قائلة "ما كانش حاسس أوي باللي هو فيه، وإحنا لما كنا نشوفه كده كنا بنتضايق، لإنه طول عمره كان محافظ على صحته وبيروح الجيم، ويصلي ولا يترك فرض".
وأشارت إلى أن الراحل كان يعاني من المرض لسنوات قائلة: "الحالة بدأت من 3 سنوات، وكانت سرطان في المخ، وبعد ما عمل العملية كان كويس لكن تدهورت الحالة وهذا أمر طبيعي".
وتابعت: "نوع السرطان كان شرس جدا، ومر بتطوره الطبيعي، وربنا يرحمه الحمد لله على كل حال".
وأضافت: "ربنا كان عايز ياخده أبيض، وكل الناس كانت بتسأل عنه".
لها
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