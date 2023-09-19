البنك العربي يجدد دعمه لقرى الأطفال SOS

كما أكدت أن هذه العلاقة الهامة هي واحدة من العلاقات الوطنية التي تؤسسها الجمعية مع مختلف المؤسسات لتكون الدعامة الرئيسية لعملها لتمكينها من مواصلة تقديم خدمات الرعاية شبه الأسرية للأطفال والشباب فاقدي السند الأسري.

وتقوم جمعية قرى الأطفال‎ SOS ‎الأردنية، وهي جمعية وطنية غير ربحية تأسست عام 1983، بتقديم الرعاية ‏الأسرية البديلة للأطفال والشباب فاقدي السند الأسري في قراها الثلاث في ‏عمّان والعقبة وإربد، وفي بيوت الشباب والشابات التابعة لها‎.



وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات تشمل الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.