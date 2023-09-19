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البنك العربي يجدد دعمه لقرى الأطفال SOS

9/19/2023 6:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن البنك العربي تجديد اتفاقية التعاون مع جمعية قرى الأطفال الأردنية SOS، من خلال مواصلة كفالة منزل أسري في قرى الأطفال SOS يعيش فيه 5-7 أطفال ويتم من خلالها تغطية جزء كبير من مصاريفه الجارية، وذلك ضمن برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً".
وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من ايمان البنك بأهمية تقديم الدعم المتواصل لمثل هذه المبادرات الاجتماعية الهادفة إلى توفير الرعاية والحياة الكريمة لهذه الفئة من الأطفال فاقدي السند الأسري، ودعم جهود الجمعية الرامية لتعزيز الجو الأسري وتأهيل الأطفال ومساعدتهم ليصبحوا أفراداً مستقلّين وفاعلين في المجتمع وقادرين على الاعتماد على أنفسهم بعد مغادرتهم لقرى الأطفال.
وأعربت السيدة رنا الزعبي، المديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال، عن فخرها بالتعاون الاستراتيجي الذي يربط الجمعية مع البنك العربي منذ عام 2015، والذي يمكن الجمعية من ‏مواصلة تقديم خدمات الرعاية الأسرية البديلة؛ من رعاية وأمن غذائي ومسكن وتعليم ورعاية صحية ونفسية ‏وتمكين وأمن اقتصادي وحماية ودمج مجتمعي للأطفال فاقدي السند الأسري.

كما أكدت أن هذه العلاقة الهامة هي واحدة من العلاقات الوطنية التي تؤسسها الجمعية مع مختلف المؤسسات لتكون الدعامة الرئيسية لعملها لتمكينها من مواصلة تقديم خدمات الرعاية شبه الأسرية للأطفال والشباب فاقدي السند الأسري.

وتقوم جمعية قرى الأطفال‎ SOS ‎الأردنية، وهي جمعية وطنية غير ربحية تأسست عام 1983، بتقديم الرعاية ‏الأسرية البديلة للأطفال والشباب فاقدي السند الأسري في قراها الثلاث في ‏عمّان والعقبة وإربد، وفي بيوت الشباب والشابات التابعة لها‎.


وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات تشمل الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.

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