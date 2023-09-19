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الخصاونة يكشف عن قرار قريب ستتخذه الحكومة

9/19/2023 6:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الحكومة تتَّجه لاتِّخاذ قرار قريباً بإعفاء البلديَّات من فوائد الحساب المكشوف لغاية تاريخ 31/12/2022م، والبالغة قيمتها أكثر من 13 مليون دينار، بما يسهم في تخفيف الضَّغط المالي على البلديات.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء بنك تنمية المُدن والقُرى، اليوم الثلاثاء، في إطار جولاته الميدانيَّة وزياراته التَّفقُّديَّة للمؤسَّسات.
وأكد الرئيس أهميَّة الجهود التي تقوم بها وزارة الإدارة المحليَّة والبنك في خدمة المواطنين والمجتمعات المحليَّة.

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