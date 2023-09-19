الخصاونة يكشف عن قرار قريب ستتخذه الحكومة
التاريخ
9/19/2023 6:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الحكومة تتَّجه لاتِّخاذ قرار قريباً بإعفاء البلديَّات من فوائد الحساب المكشوف لغاية تاريخ 31/12/2022م، والبالغة قيمتها أكثر من 13 مليون دينار، بما يسهم في تخفيف الضَّغط المالي على البلديات.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء بنك تنمية المُدن والقُرى، اليوم الثلاثاء، في إطار جولاته الميدانيَّة وزياراته التَّفقُّديَّة للمؤسَّسات.
وأكد الرئيس أهميَّة الجهود التي تقوم بها وزارة الإدارة المحليَّة والبنك في خدمة المواطنين والمجتمعات المحليَّة.
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