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شاهد : اين يقع الاعصار لي حالياً ولأين يتجه ؟

9/19/2023 6:11:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحركت بقايا الاعصار لي فوق شمال المحيط الأطلسي بعيدًا عن كندا الأطلسية يوم امس الاثنين بعد أن جلبت رياحًا شديدة وفيضانات ساحلية إلى كندا وشمال شرق الولايات المتحدة وفقاً لشبكة "سي ان ان " .
ووثقت الاقمار الصناعية حركة الاعصار لي اليوم الثلاثاء وفقاً لمركز التتبع التابع لشبكة سي ان ان " انقر هنا
وقال المركز الوطني الامريكي للأعاصير في تحذيره النهائي بشأن العاصفة لي، الذي كان إعصارًا قويًا في السابق، اتجه شمالًا مع رياح تبلغ سرعتها القصوى 45 ميلاً في الساعة يوم الأحد بعد وصوله إلى اليابسة يوم السبت في لونغ آيلاند في نوفا سكوتيا.
وتسبب الاعصار " لي " بوفاة شخصين في امريكا ، حيث أعلن المسؤولون في فرناندينا بيتش بولاية فلوريدا، أن شابًا يبلغ من العمر 15 عامًا غرق في الأمواج "بسبب ظروف الأمواج المضطربة نتيجة لإعصار لي".
فيما قالت إدارة شرطة سيرسبورت في بيان صحفي إن رجلاً يبلغ من العمر 50 عامًا من وينتربورت بولاية مين توفي بعد أن اصطدمت شجرة بسيارته أثناء العاصفة يوم السبت.







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