Tuesday, 19 September 2023 02:17 GMT

الأمم المتحدة: 1200 طفل توفوا بمخيمات اللاجئين في السودان منذ مايو

9/19/2023 6:11:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 1200 طفل توفوا بسبب الحصبة وسوء التغذية منذ مايو في مخيمات اللاجئين بالسودان، محذرة من أن عشرات آلاف الأطفال الآخرين معرضون للموت حتى نهاية العام.
وقال ألين ماينا، رئيس قسم الصحة العامة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن "أكثر من 1200 طفل لاجئ دون سن الخامسة لقوا حتفهم في تسعة مخيمات في الفترة ما بين 15 مايو و14 سبتمبر".


وأضافت: "يرجع ذلك إلى مزيج من الاشتباه في تفشي مرض الحصبة وارتفاع معدل سوء التغذية".


واندلعت اشتباكات في السودان في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية التي يقودها عبد الفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع تحت قيادة محمد حمدان دقلو، في مدن عدة لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، وحصد النزاع نحو 7500 قتيل وفق أحدث أرقام لمنظمة "أكليد" غير الحكومية التي ترجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك.


واضطر أكثر من 7 ملايين شخص من إجمالي عدد سكان البلاد المقدّر بنحو 48 مليون نسمة، إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو العبور إلى دول الجوار، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

RT

MENAFN19092023000208011052ID1107097812

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث