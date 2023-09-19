الأمم المتحدة: 1200 طفل توفوا بمخيمات اللاجئين في السودان منذ مايو



وأضافت: "يرجع ذلك إلى مزيج من الاشتباه في تفشي مرض الحصبة وارتفاع معدل سوء التغذية".



واندلعت اشتباكات في السودان في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية التي يقودها عبد الفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع تحت قيادة محمد حمدان دقلو، في مدن عدة لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، وحصد النزاع نحو 7500 قتيل وفق أحدث أرقام لمنظمة "أكليد" غير الحكومية التي ترجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك.



واضطر أكثر من 7 ملايين شخص من إجمالي عدد سكان البلاد المقدّر بنحو 48 مليون نسمة، إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو العبور إلى دول الجوار، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

RT