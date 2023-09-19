توفير 22 مليون دينار لتطوير منفذ الدرة الحدودي مع السعودية

وبيّن الصفدي خلال مؤتمر صحفي في العقبة، أن منفذ الدرة الحدودي الذي يربط العقبة بمدينة حقل السعودية، سيكون أحدث مركز حدودي في الأردن لقربه من مشروع نيوم السعودي.

وأشار إلى أن المفاوضات مع شركة مرسى زايد الإماراتية وصلت لمرحلتها النهائية، ستبدأ بالعمل في أرض المشروع خلال العام المقبل بعد اعتماد سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة المخطط الشمولي بإنشاء مارينا للقوارب السياحية وبعض المرافق الترفيهية والشقق الفندقية.