Tuesday, 19 September 2023 02:17 GMT

توفير 22 مليون دينار لتطوير منفذ الدرة الحدودي مع السعودية

9/19/2023 6:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي، إنه تم توفير 22 مليون دينار لتطوير منفذ الدرة الحدودي مع السعودية.

وبيّن الصفدي خلال مؤتمر صحفي في العقبة، أن منفذ الدرة الحدودي الذي يربط العقبة بمدينة حقل السعودية، سيكون أحدث مركز حدودي في الأردن لقربه من مشروع نيوم السعودي.

وأشار إلى أن المفاوضات مع شركة مرسى زايد الإماراتية وصلت لمرحلتها النهائية، ستبدأ بالعمل في أرض المشروع خلال العام المقبل بعد اعتماد سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة المخطط الشمولي بإنشاء مارينا للقوارب السياحية وبعض المرافق الترفيهية والشقق الفندقية.

MENAFN19092023000208011052ID1107097811

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث