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زلزال بقوة 5.8 درجة يهز جزر إيزو باليابان

9/19/2023 6:11:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بكين/PNN-هز زلزال بلغت قوته 5.8 درجة جزر إيزو باليابان عند الساعة 0622 بتوقيت غرينتش اليوم (الثلاثاء)، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.


وتم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 10 كيلومترات، مبدئيا عند ملتقى دائرة عرض 31.01 درجة شمالا وخط طول 141.99 درجة شرقا.

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