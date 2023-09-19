زلزال بقوة 5.8 درجة يهز جزر إيزو باليابان

زلزال بقوة 5.8 درجة يهز جزر إيزو باليابان
التاريخ
9/19/2023 6:11:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بكين/PNN-هز زلزال بلغت قوته 5.8 درجة جزر إيزو باليابان عند الساعة 0622 بتوقيت غرينتش اليوم (الثلاثاء)، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وتم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 10 كيلومترات، مبدئيا عند ملتقى دائرة عرض 31.01 درجة شمالا وخط طول 141.99 درجة شرقا.
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