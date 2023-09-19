الشرطة والأجهزة الأمنية تقبضان على 3 مطلوبين بتهمة القتل في الخليل

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن المطلوبين الثلاثة متهمون بارتكاب جريمة قتل وقعت في منطقة بئر السبع الشهر الماضي، بحق مواطن من مدينة يطا.

وأضاف ارزيقات، أنه تم إلقاء القبض عليهم بعد ورود معلومات لمركز شرطة يطا تفيد باختبائهم داخل منزل في بلدة الريحية، وخلال عملية تفتيش المنزل، عُثر بداخله على قطعة سلاح ناري.

وأكد التحفظ على المقبوض عليهم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا.