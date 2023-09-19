اشتية يدعو أمريكا لوقف الاستيطان والحفاظ على حل الدولتين





-بحثا إنجاح مؤتمر المانحين المزمع عقده

نيويورك/PNN-بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية باربرا ليف، إنجاح مؤتمر المانحين المزمع عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ودعا اشتية الإدارة الأميركية إلى لعب دور فاعل للجم العدوان الإسرائيلي على أرضنا وشعبنا، ووقف الاستيطان والحفاظ على حل الدولتين في ظل التدمير الممنهج الذي تمارسه إسرائيل لإمكانية تنفيذه.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك حاجة ملحة إلى ضغط أميريكي على إسرائيل لتمكيننا من إجراء الانتخابات العامة، بما يشمل القدس، وهي أمر جوهري للشعب الفلسطيني.

وشدد اشتية على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين والولايات المتحدة، وصولا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينيةـ، مجددا مطالبته الإدارة الأميركية بالإيفاء بوعودها تجاه فلسطين.