اشتية يدعو أمريكا لوقف الاستيطان والحفاظ على حل الدولتين

اشتية يدعو أمريكا لوقف الاستيطان والحفاظ على حل الدولتين
التاريخ
9/19/2023 6:11:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
-شدد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وصولا إلى الاعتراف بالدولة
-بحثا إنجاح مؤتمر المانحين المزمع عقده
نيويورك/PNN-بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية باربرا ليف، إنجاح مؤتمر المانحين المزمع عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ودعا اشتية الإدارة الأميركية إلى لعب دور فاعل للجم العدوان الإسرائيلي على أرضنا وشعبنا، ووقف الاستيطان والحفاظ على حل الدولتين في ظل التدمير الممنهج الذي تمارسه إسرائيل لإمكانية تنفيذه.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك حاجة ملحة إلى ضغط أميريكي على إسرائيل لتمكيننا من إجراء الانتخابات العامة، بما يشمل القدس، وهي أمر جوهري للشعب الفلسطيني.
وشدد اشتية على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين والولايات المتحدة، وصولا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينيةـ، مجددا مطالبته الإدارة الأميركية بالإيفاء بوعودها تجاه فلسطين.
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