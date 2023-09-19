معرض Mondoir يطلق موقع Directory.art ليكون وجهة متكاملة لعشاق الفن

(MENAFN
- Atteline) على دخول عالم الفن من خلال تمكين الجهات المعنية في هذا القطاع من اكتشاف عدد أكبر من الكفاءات الفنية.
يهدف الموقع إلى تسهيل عملية التواصل بين المشاركين في قطاع الفن بأسلوبٍ جديد يسمح بتحسين البيئة الحالية التي تحبط عزيمة الفنانين للمشاركة والبقاء على اطلاع على آخر أخبار القطاع. وتوفر المنصة غير التجارية حلولاً مبتكرة للتحديات الكبيرة التي تواجه الفنانين من خلال مهارات الاستكشاف وتقديم قيمة ملموسة لمستخدميها.
نجح فريق المنصة الخبير من خلال شراكته الاستراتيجية مع نطاق ART. بتزويد المجتمع الفني بنطاقات مجانية لأسمائهم منذ انطلاق الموقع، كما يدرس الفريق مقترحات الشراكة الاستراتيجية بشكلٍ مستمر لضمان الحفاظ على القيمة الدقيقة والالتزام بالمبادئ الأخلاقية وتحقيق المنفعة للمجتمع.
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