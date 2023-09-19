سعادة داوود الهاجري بمناسبة عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض

(MENAFN
- Orient Planet Group) انتهت اليوم مسيرة 6 أشهرٍ، كَتبت خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة اسمها في سجل الدول العشر التي نفذت مهمات سيرٍ في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية. هذا الإنجاز الذي بدءَ كطموحٍ في ذهن المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه". اليوم؛ وبفضل قيادتنا الرشيدة، وإيمانها بهذا الطموح، سطرت دولة الإمارات إنجازها كصاحبة أول مهمة فضائية طويلة الأمد بتاريخ العرب، وكان سلطان النيادي؛ الذي رفع راية دولة الإمارات عالياً وأضاف محطةً مضيئةً لمسيرة دولتنا، أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء. بكل فخرٍ واعتزاز نبارك لقيادتنا الرشيدة النجاح الساطع متمثلةً بمقام أصحاب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهم أصحاب السموّ حكام الإمارات، ونبارك لكافة أبناء دولة الإمارات بهذا النجاح الاستثنائي. يعكس الإنجاز التاريخي، الإرادة والعزيمة الإماراتية، ويؤكد على اهتمامها في مجالات البحث العلمي والتطور التكنولوجي، والتزامها بدعم جهود استكشاف الفضاء، بما يرسّخ مكانتها واسمها عالمياً في مجالات الفضاء، والعلوم، والتكنولوجيا".
MENAFN19092023003685011158ID1107097707
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.