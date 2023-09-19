فريق نيسان فورمولا إي ينتقل إلى منشأة جديدة متطورة استعداداً لإنطلاق الموسم العاشر للسباق

(MENAFN
- Edelman) باريس، فرنسا (19 سبتمبر 2023) – أعلن فريق نيسان فورمولا إي الانتقال من مقره الأصلي في لومان إلى منشأة حديثة في باريس وذلك ضمن استعداداته لخوض سباقات الموسم العاشر. ويعد انتقال الفريق إلى منشأة جديدة بالكامل، خطوة مهمة لتحقيق المزيد من التقدم نحو المستقبل وتأكيد التزام نيسان الثابت تجاه هذا السباق.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة نيسان الشاملة لفريقها في سباق الفورمولا إي لتعزيز قدراته وأداءه، بما يتماشى مع طموحات الشركة تجاه الجيل الثالث من سيارات السباق الكهربائية بالكامل. كما تؤكد الخطوة على التزام نيسان الراسخ برياضة السيارات ومستقبل التنقل المستدام، حيث يواصل الفريق إعطاء الأولوية لجهود الأبحاث والتطوير على مستوى عالمي، ومن بينها تبادل المعرفة المكتسبة من الطريق ونقلها إلى مضمار السباق وبالعكس.
وقال طوماسو فولبي، المدير الإداري ومدير فريق نيسان فورمولا إي: "أنهينا الموسم التاسع بأفضل مستوى، حيث بدأت التغييرات التي أجريناها تؤثر بشكل إيجابي على أدائنا. ونعلم أنه ما تزال أمامنا رحلة طويلة للوصول إلى القمة، وهو هدفنا طويل المدى فيما يخص الجيل الثالث من سيارات السباق الكهربائية. وبالنسبة للموسم العاشر، سنتطلع إلى المضي قدمًا من حيث توقفنا وإظهار المزيد من التحسن على مضمار السباق، حيث نهدف إلى إعداد أنفسنا من أجل خوض البطولة بروح أكثر تنافسية في السنوات القادمة. ويعد الانتقال إلى منشأتنا الجديدة أمرًا مهمًا للغاية بالنسبة لنا كفريق، وهو جزء من خطتنا الأوسع لتحسين أدائنا. ونتطلع جميعًا إلى الاستقرار في مقرنا الجديد والعودة إلى المسار الصحيح في الموسم العاشر، بدءًا من اختبارات ما قبل الموسم في أكتوبر المقبل."
ويعد الموسم العاشر عامًا مهمًا للفريق، حيث يسعى الفريق إلى تحقيق هدفه الأسمى واستكمال البناء على ما قدم من أداء قوي في موسم 2022/2023، والاستفادة من تاريخه الممتد على مدار 85 عامًا في عالم رياضة السيارات وأكثر من عقد من الخبرة في مجال السيارات الكهربائية. وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يزور سباق فورمولا إي اليابان للمرة الأولى، حيث سيقام سباق "طوكيو إي" في 30 مارس 2024. وباعتبارها الشركة المصنعة اليابانية الوحيدة المشاركة في هذه الرياضة، تفتخر نيسان باستضافة المدينة لسباقها الأول، والذي يوفر فرصة فريدة لعرض القدرات الرائعة للتنقل الكهربائي في قلب طوكيو.
وقال غيوم كارتييه، رئيس نيسان في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا: "بعد مشاركتنا في المنافسة لمدة خمس سنوات متتالية، تعد بطولة الفورمولا إي اليوم، أطول التزام دولي لنيسان برياضة السيارات خارج حدود اليابان. وهذه شهادة حقيقية على المهارات والعمل الجاد ونجاح الفريق، فضلاً عما تقدمه هذه الرياضة من إمكانات."
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