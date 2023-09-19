أب من الهند يُحقق الحرية المالية بفضل فوزه في سحب الإمارات للسحوبات "ميجا7"

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- Epress release) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 7 سبتمبر 2023: في قلب مدينة بنغالور بالهند، كان براكاش بابو، وهو أب وزوج مجتهد، يحلم بالتحرر من أعباء ديونه منذ فترة طويلة، وهو ما نجح في تحقيقه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في أول مشاركة له في سحب الإمارات للسحوبات "ميجا7". حيث كان براكاش رفقة فريدي جوميز وهو مواطن من إحدى دول أمريكا الجنوبية ويقيم في دولة الإمارات، على بُعد رقم واحد من الفوز بالجائزة الكبرى لسحب "ميجا7" البالغ 100 مليون درهم إماراتي، إلا أن فرصتهم لم تمكنهما من مطابقة الرقم السابع، ليتقاسما معاً الجائزة الثانية للسحب، ويفوز كل واحد منهما بمبلغ 125,000 درهم إماراتي. وعلى الرغم من عدم فوزهما بالجائزة الكبرى إلا أن قلوبهما كانت تفيض بمشاعر السعادة والامتنان.
في حين أن قصة فريدي مليئة بالأحلام والتطلعات، إلا أن براكاش كانت قصته أكثر شجناً ولقيت صدى واسعاً لدى الكثيرين، فعلى مدار سنوات عمره التي تبلغ 47 عاماً واجه براكاش الكثير من الصعوبات، حيث ولد لعائلة متواضعة فكان والده يعمل سائقاً لعربة تُدفع باليد، مما اضطره لترك المدرسة من أجل العمل لمساعدة والده في إعالة أسرته مادياً، وحتى اليوم ما يزال يتقاضى راتباً بسيطاً مقابل عمله في شركة لوجيستية بمدينة بنغالور. وعلى الرغم من عمله الشاق لسنوات وسنوات إلا أنه لم يتمكن من امتلاك شقة ويعيش مع زوجته وابنه الصغير في شقة مستأجرة، وكان يحلم دوماً بامتلاك منزل خاص به.
عندما علم أنه فاز، انغمس براكاش في التفكير بشكل عميق في أنه أصبح بإمكانه التخلص من ديونه وتوفير مستقبل أفضل لابنه، وهو ما جعل الدموع تنهمر من عينيه.
وقال براكاش بصوت ممزوج بالعاطفة والشجن: "طوال حياتي كنت أعاني مادياً، فلم أتمكن من الحصول على فرصة تعليم جيدة، أو حتى وظيفة جيدة، لكن الآن أصبح لدي أمل كبير بأني ابني سيتمكن من الحصول على كل هذا. أريد أن أوفر له فرصة التعليم التي لم أحظى بها". وحول ثقل الديون على عاتقه قال: "لقد عشت مديناً لفترة طويلة وهذا الفوز هو فرصتي للتحرر من هذا الحمل". أحلام براكاش لم تتوقف فقط عند توفير حياة كريمة لأسرته، بل شملت مجتمعه أيضاً: "لقد ولدت في ظروف صعبة، لكنني لن أدع هذا يحدد هويتي، أنا أعرف مدى الألم الذي يسببه الافتقار إلى الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمنزل والتعليم، لذلك إذا فزت بمبلغ 100 مليون درهم إماراتي فسوف أستخدم نصفها لمساعدة أولئك الذين يكافحون مثلي".
رحلة براكاش تتوافق بشكل مثالي مع شعار الإمارات للسحوبات "لغدٍ أفضل"، وتؤكد قصته أن المؤسسة التي تستند إلى ممارسات المسؤولية المجتمعية، تُعد بالفعل منارة أمل لعدد لا يُحصى من الحالمين في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم.
هذا وما تزال الجائزة الكبرى لسحب "ميجا7" البالغة 100 مليون درهم متاحة أمام المشاركين، كن أنت الفائز بها وشارك في السحب القادم يوم الأحد 10 سبتمبر 2023 عند الساعة 9 مساءً بتوقيت دولة الإمارات.
لا تفوّت مشاهدة السحوبات القادمة التي سيتم بثها مباشرة على الموقع الإلكتروني للإمارات للسحوبات وعبر الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك وإنستغرام وقناتها على يوتيوب.
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