فائز جديد بالجائزة الكبرى لسحب الإمارات للسحوبات "فاست5" خلال أقل من شهرين على إعلان الفائز الأول

(MENAFN
- Epress release) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 10 سبتمبر 2023: قبل مرور شهرين على إعلان أول فائز بالجائزة الكبرى لسحب الإمارات للسحوبات "فاست5"، احتلفت المؤسسة وسط أجواء من البهجة والسعادة بالإعلان عن فائز جديد بالجائزة الكبرى للسحب، ليُثبت سحب الإمارات للسحوبات فاست5، أنه أسرع طريقة في المنطقة يمكن للمشاركين من خلالها الفوز بالجائزة الكبرى وتغيير حياتهم "لغدٍ أفضل".
وسيحظى الفائز الذي يحمل جنسية دولة الفلبين، بحياة غير عادية منذ هذه اللحظة، كونه فاز بجائزة مذهلة ستجعل حياته خالية من القلق لسنوات قادمة، فعلى مدار السنوات الـ 25 المقبلة، سيحصل الفائز على مبلغ 25,000 درهم إمارتي كل شهر، ليكون بمثابة دخل ثابت وأمان مالي له ولعائلته.
وبعد الانتهاء من عمليات التدقيق والمراجعة والتحقق من هوية الفائز، ستقوم المؤسسة التي تستند إلى ممارسات المسؤولية المجتمعية بالإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الفائز.
وتعليقاً على هذه المفاجأة، قال بول شادر، مدير التسويق في مؤسسة "الإمارات للسحوبات": من جديد يؤكد سحبنا الأسبوعي الفريد من نوعه فاست5 على أنه الطريقة الأسرع للفوز بالجائزة الكبرى في المنطقة. تهانينا للفائز الذي جعلنا نشعر بسعادة بالغة وتحياتنا لأبناء الجالية الفلبينية، ونؤكد بأننا سنواصل التزامنا بكوننا وجهة للحالمين وكل المشاركين الذي يرغبون في بناء غدٍ أفضل لهم ولأسرهم، كما يسرنا أن نعبر عن فخرنا بكل الإنجازات التي نحققها يوماً بعد يوم في سحوباتنا الأسبوعية، وبرنامجنا الرائد لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية الذي يدعم أجندة الاستدامة الخاصة بحكومة دولة الإمارات".
وبعد نجاح مشارك ثانٍ في الفوز بالجائزة الكبرى، ستتاح أمام المشاركين فرصة أخرى للفوز بهذه الجائزة المذهلة خلال السحب القادم الذي سيتم بثه مباشرة يوم السبت 16 سبتمبر 2023، عند الساعة 9 مساءً بتوقيت دولة الإمارات.
كيف تشارك في سحب "فاست 5"؟
يمكن المشاركة في سحب "فاست 5" من خلال شراء قلم رصاص بقيمة 25 درهماً إماراتياً، تساهم كل عملية شراء في دعم زراعة شعاب مرجانية على طول سواحل دولة الإمارات، كجزء من برنامج المسؤولية المجتمعية الرائد التابع للإمارات للسحوبات والذي يهدف إلى دعم رؤية حكومة الإمارات فيما يتعلق بتحقيق بيئة مستدامة والحفاظ عليها. بعد التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الهاتف المحمول، يمكن للمشاركين اختيار رقمهم المفضل المكون من 5 أرقام وذلك من مجموعة مكونة من 42 كرة، أو يمكنهم الاعتماد على النظام ليختار أرقامهم بشكل عشوائي.
عند شراء القلم الرصاص، سيدخل المشاركون في فئتين ضمن السحب، الأولى هي فئة السحب المضمون، سيفوز فيها 3 مشاركين بمبالغ كبيرة قدرها 75,000 درهم إماراتي، و50,000 درهم إماراتي، و25,000 درهم إماراتي. وفي السحب الرئيسي يتمتع جميع المشاركين بفرصة للفوز بالجائزة الكبرى البالغة 25,000 درهم إماراتي كل شهر لمدة 25 عاماً القادمة عند مطابقة جميع الأرقام الخمسة.
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