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17.46 مليار دولار احتياطات الأردن الأجنبية

9/19/2023 5:36:40 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك حتى نهاية شهر آب الماضي إلى 17.460 مليار دولار مقارنة مع نهاية العام الماضي وبنسبة 1.1%.

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع قيمة موجودات البنك المركزي من الذهب إلى 3.124 مليار دينار وبنسبة 10% عن مستوياتها المسجلة نهاية العام الماضي

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