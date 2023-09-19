17.46 مليار دولار احتياطات الأردن الأجنبية

17.46 مليار دولار احتياطات الأردن الأجنبية
التاريخ
9/19/2023 5:36:40 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك حتى نهاية شهر آب الماضي إلى 17.460 مليار دولار مقارنة مع نهاية العام الماضي وبنسبة 1.1%.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع قيمة موجودات البنك المركزي من الذهب إلى 3.124 مليار دينار وبنسبة 10% عن مستوياتها المسجلة نهاية العام الماضي
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