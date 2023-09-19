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خرفان يكرم طلبة الثانوية العامة المتفوقين ويفتتح قاعة متعددة الأغ

9/19/2023 5:36:39 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كرم مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان 50 طالبا وطالبة من المتفوقين في الثانوية العامة في مخيم حطين في حفل نظمته لجنة خدمات المخيم بحضور رئيس اللجنة صالح عبد العزيز ومدير خدمات المخيمات أسامة علقم ومدير مكتب الدائرة لمحافظة الزرقاء محمد شديفات في مبنى اللجنة.


وتحدث خرفان حول مكارم جلالة الملك لأبناء المخيمات والتي اسفرت عن تحسين الظروف المعيشية وخص بالذكر مكرمة طلبة الثانوية العامة التي تتيح لأبناء المخيمات الحصول على مقاعد جامعية، وهنأ خرفان الطلبة المتفوقين داعيا اياهم الى الابتعاد عن التخصصات المشبعة والتقليدية والتوجه نحو التخصصات المطلوبة مثل الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي.


كما قام خرفان بافتتاح قاعة متعددة الأغراض في منطقة السوق الشعبي لخدمة أبناء المخيم والتي تسهم بتحسين البنية التحتية في المخيم.




وزار خرفان ورئيس اللجنة مركز امن حطين حيث التقيا بالرائد عناد الزعبي نائب رئيس المركز الذي قدم شرحا حول واجبات الشرطة واهمية التعاون بين الامن والمواطنين بما يخدم المصلحة العامة.

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