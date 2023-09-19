خرفان يكرم طلبة الثانوية العامة المتفوقين ويفتتح قاعة متعددة الأغ

خرفان يكرم طلبة الثانوية العامة المتفوقين ويفتتح قاعة متعددة الأغ
التاريخ
9/19/2023 5:36:39 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كرم مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان 50 طالبا وطالبة من المتفوقين في الثانوية العامة في مخيم حطين في حفل نظمته لجنة خدمات المخيم بحضور رئيس اللجنة صالح عبد العزيز ومدير خدمات المخيمات أسامة علقم ومدير مكتب الدائرة لمحافظة الزرقاء محمد شديفات في مبنى اللجنة.
وتحدث خرفان حول مكارم جلالة الملك لأبناء المخيمات والتي اسفرت عن تحسين الظروف المعيشية وخص بالذكر مكرمة طلبة الثانوية العامة التي تتيح لأبناء المخيمات الحصول على مقاعد جامعية، وهنأ خرفان الطلبة المتفوقين داعيا اياهم الى الابتعاد عن التخصصات المشبعة والتقليدية والتوجه نحو التخصصات المطلوبة مثل الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
كما قام خرفان بافتتاح قاعة متعددة الأغراض في منطقة السوق الشعبي لخدمة أبناء المخيم والتي تسهم بتحسين البنية التحتية في المخيم.
وزار خرفان ورئيس اللجنة مركز امن حطين حيث التقيا بالرائد عناد الزعبي نائب رئيس المركز الذي قدم شرحا حول واجبات الشرطة واهمية التعاون بين الامن والمواطنين بما يخدم المصلحة العامة.
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