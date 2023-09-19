تداول السعودية تطلق أربعة مؤشرات جديدة

(MENAFN
- FGS Global) الرياض، المملكة العربية السعودية –18 سبتمبر 2023: أطلقت تداول السعودية أربعة مؤشرات جديدة حيث تعد خطوة مهمة جديدة تسهم في تعزيز تقدم السوق المالية السعودية. وتوفر هذه المؤشرات الجديدة، والتي تعتمد على حجم الشركة وأداء الشركات بعد الطرح العام الأولي، مجموعة متنوعة من الأدوات التي تمكّن المستثمرين من تقييم أداء المنتجات الاستثمارية، فضلاً عن تمكين الشركات من طرح منتجات جديدة تواكب استراتيجيات الاستثمار المتنامية.
وتعكس المؤشرات الجديدة التي أطلقتها تداول السعودية تركيبة السوق، حيث تمثل الشركات الكبيرة المدرجة في تداول السعودية نسبة 70% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة، بينما تمثل الشركات المتوسطة نسبة 20% ، في حين تمثل الشركات الصغيرة نسبة 10% المتبقية. كما توفر هذه المؤشرات مقاييس مرجعية للمستثمرين تمكنهم من توسيع نطاق استراتيجياتهم الاستثمارية والاستفادة من الفرص التي توفرها السوق.
وبالإضافة إلى ذلك، يرصد مؤشر تداول للطروحات الأولية أداء الشركات التي أدرجت أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية خلال الخمس سنوات الماضية. كما يقدم هذا المؤشر مقاييس مرجعية للمستثمرين لتقييم أداء الشركات بعد الطرح العام الأولي، كما يوفر لهم فرصة فريدة للاستثمار في شركات جديدة وسريعة النمو.
وتماماً كما هو الحال مع مؤشر السوق الرئيسية "تاسي"، سيتم تحديد حد أعلى بنسبة 15% لهذه المؤشرات، بما يضمن تمثيلاً متوازناً للسوق. وتمثل هذه المؤشرات الجديدة مقاييس مرجعية مهمة للمنتجات الاستثمارية، حيث تتيح للمستثمرين من المؤسسات رصد أداء وأنشطة مختلف فئات السوق.
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