ولي العهد يتوجه غدا إلى الصين للقاء الرئيس جين بينغ وحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية

ولي العهد يتوجه غدا إلى الصين للقاء الرئيس جين بينغ وحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية
التاريخ
9/19/2023 5:30:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يغادر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه، أرض الوطن غدا الأربعاء، متوجها إلى جمهورية الصين الشعبية تلبية للدعوة الموجهة من قبل الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك للقاء سموه مع فخامته ولحضور حفل افتتاح الدورة الـ 19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي ستعقد في مدينة هانغشو بجمهورية الصين الشعبية.
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