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ولي العهد يتوجه غدا إلى الصين للقاء الرئيس جين بينغ وحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية

9/19/2023 5:30:38 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يغادر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه، أرض الوطن غدا الأربعاء، متوجها إلى جمهورية الصين الشعبية تلبية للدعوة الموجهة من قبل الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك للقاء سموه مع فخامته ولحضور حفل افتتاح الدورة الـ 19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي ستعقد في مدينة هانغشو بجمهورية الصين الشعبية.

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