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3 طرق للتخلص من النمل في المنزل!

9/19/2023 5:27:47 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يعد النمل من الحشرات التي يصعب التخلص منها في المنزل إذ تتواجد بشكل كبير، لذا سنستعرض لكم أبرز الطرق للتخلص منه:

1- الخل: حيث يتم مسح المنضدة، والخزائن، وأماكن تواجد النمل، باستخدام خليط متساوٍ من الخل الأبيض والماء.

2- عصير الحمضيات: حيث أن استخدام عصير الليمون أو البرتقال الطازج في أماكن تواجد النمل يؤدي إلى جعلهم يتجنبونها ويبتعدون عنها.

3- الأعشاب والتوابل: إذ يمكن رشّ بعض الأعشاب والتوابل في المنطقة التي يتواجد فيها النّمل، ومنها: القرفة، والنعناع، والفلفل الحارّ، والفلفل الأسود، والقرنفل، والثّوم.

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