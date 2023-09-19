3 طرق للتخلص من النمل في المنزل!
التاريخ
9/19/2023 5:27:47 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يعد النمل من الحشرات التي يصعب التخلص منها في المنزل إذ تتواجد بشكل كبير، لذا سنستعرض لكم أبرز الطرق للتخلص منه:
1- الخل: حيث يتم مسح المنضدة، والخزائن، وأماكن تواجد النمل، باستخدام خليط متساوٍ من الخل الأبيض والماء.
2- عصير الحمضيات: حيث أن استخدام عصير الليمون أو البرتقال الطازج في أماكن تواجد النمل يؤدي إلى جعلهم يتجنبونها ويبتعدون عنها.
3- الأعشاب والتوابل: إذ يمكن رشّ بعض الأعشاب والتوابل في المنطقة التي يتواجد فيها النّمل، ومنها: القرفة، والنعناع، والفلفل الحارّ، والفلفل الأسود، والقرنفل، والثّوم.
MENAFN19092023000151011027ID1107097611
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.