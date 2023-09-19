3 طرق للتخلص من النمل في المنزل!

1- الخل: حيث يتم مسح المنضدة، والخزائن، وأماكن تواجد النمل، باستخدام خليط متساوٍ من الخل الأبيض والماء.

2- عصير الحمضيات: حيث أن استخدام عصير الليمون أو البرتقال الطازج في أماكن تواجد النمل يؤدي إلى جعلهم يتجنبونها ويبتعدون عنها.

3- الأعشاب والتوابل: إذ يمكن رشّ بعض الأعشاب والتوابل في المنطقة التي يتواجد فيها النّمل، ومنها: القرفة، والنعناع، والفلفل الحارّ، والفلفل الأسود، والقرنفل، والثّوم.