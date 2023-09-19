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عشية إعلان قرار الفائدة ..أسعار الذهب عالمياً تتراجع

9/19/2023 5:24:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، ولكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوعين مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في 6 أشهر.
وتتجه الأنظار صوب اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، والتي تبدأ مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الغد.


وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1951 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1930 دولار للأوقية.


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