عشية إعلان قرار الفائدة ..أسعار الذهب عالمياً تتراجع

عشية إعلان قرار الفائدة ..أسعار الذهب عالمياً تتراجع
التاريخ
9/19/2023 5:24:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، ولكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوعين مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في 6 أشهر.
وتتجه الأنظار صوب اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، والتي تبدأ مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الغد.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1951 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1930 دولار للأوقية.
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