ستة قتلى وجرحى في قصف بطائرة مسيرة على مطار شمالي العراق

ستة قتلى وجرحى في قصف بطائرة مسيرة على مطار شمالي العراق
التاريخ
9/19/2023 5:24:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بغداد/PNN-أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان شمالي العراق، مساء أمس الأثنين، أن الهجوم الذي استهدف مطار عربد الزراعي نفذ بطائرة مسيرة وأوقع ستة قتلى وجرحى من منتسبيه.
وقال الجهاز في بيان مساء اليوم إن "مطار عربد في السليمانية تعرض اليوم إلى استهداف من قبل المحتلين وأعداء الأمن والاستقرار في إقليم كردستان عبر طائرة مسيرة".
وتابع أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة ثلاثة آخرين من منتسبيه، دون أن يحدد الجهة المسؤولة عنه.
وكانت مصادر أمنية وطبية كردية قد قالت في وقت سابق اليوم لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب سابع بجروح في قصف لم تحدد طبيعته استهدف مطار عربد المخصص للطائرات الزراعية جنوب شرقي السليمانية.
وأفاد مصدر في الأمن الكردي بمقتل وإصابة سبعة أشخاص على الأقل اليوم في قصف على مطار عربد الزراعي.
فيما قال مصدر طبي في مستشفى شار العام إن سيارات الإسعاف جلبت ست جثث لأشخاص قضوا في القصف على مطار عربد، بالإضافة إلى شخص مصاب إصابة بليغة.
وتعهد جهاز مكافحة الإرهاب بمعاقبة منفذي الهجوم وأعوانهم، مشيرا إلى فتح تحقيق مفصل حول الهجوم.
وشدد على أن نتائج التحقيق لن تبقى سرية وستعلن للرأي العام، لكنه استدرك قائلا إن "المعلومات الخاصة بالقضية ستبقى طي الكتمان حفاظا على سلامة مجرى التحقيقات".
واتهم الجهاز من أسماهم "أعوان الأجنبي والجواسيس المحليين" بالمساعدة في تنفيذ الهجوم.
وفي السياق، قال نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني، في بيان إن الهجوم نفذ عن طريق طائرات بدون طيار ضد قوات مكافحة الإرهاب أثناء إجراء تدريباتها اليومية الاعتيادية.
وأدان طالباني بشدة "الهجوم الإرهابي"، معتبرا أنه "يمثل انتهاكا آخر لسيادة أرض العراق".
وطالب قوباد طالباني الحكومة الاتحادية بالتدخل والعمل لمنع تكرار هذه الانتهاكات مرة أخرى، وحث الأطراف المعنية في كردستان على إجراء تحقيق دقيق لإظهار الحقائق.
من جانبه، أدان رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني الهجوم.
وقال طالباني في بيان "ندين بشدة بالغة الهجوم الإرهابي على مطار عربد الزراعي في السليمانية، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة ستة من البيشمركة الأبطال لمكافحة الإرهاب في كردستان".
والأحد قتل مسؤول بارز في حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة وثلاثة من مرافقيه في قصف نفذته طائرة تركية مسيرة في منطقة سنجار شمالي العراق، وفق ما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان شمال العراق.
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