ستة قتلى وجرحى في قصف بطائرة مسيرة على مطار شمالي العراق



وقال الجهاز في بيان مساء اليوم إن "مطار عربد في السليمانية تعرض اليوم إلى استهداف من قبل المحتلين وأعداء الأمن والاستقرار في إقليم كردستان عبر طائرة مسيرة".



وتابع أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة ثلاثة آخرين من منتسبيه، دون أن يحدد الجهة المسؤولة عنه.



وكانت مصادر أمنية وطبية كردية قد قالت في وقت سابق اليوم لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب سابع بجروح في قصف لم تحدد طبيعته استهدف مطار عربد المخصص للطائرات الزراعية جنوب شرقي السليمانية.



وأفاد مصدر في الأمن الكردي بمقتل وإصابة سبعة أشخاص على الأقل اليوم في قصف على مطار عربد الزراعي.



فيما قال مصدر طبي في مستشفى شار العام إن سيارات الإسعاف جلبت ست جثث لأشخاص قضوا في القصف على مطار عربد، بالإضافة إلى شخص مصاب إصابة بليغة.



وتعهد جهاز مكافحة الإرهاب بمعاقبة منفذي الهجوم وأعوانهم، مشيرا إلى فتح تحقيق مفصل حول الهجوم.



وشدد على أن نتائج التحقيق لن تبقى سرية وستعلن للرأي العام، لكنه استدرك قائلا إن "المعلومات الخاصة بالقضية ستبقى طي الكتمان حفاظا على سلامة مجرى التحقيقات".



واتهم الجهاز من أسماهم "أعوان الأجنبي والجواسيس المحليين" بالمساعدة في تنفيذ الهجوم.



وفي السياق، قال نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني، في بيان إن الهجوم نفذ عن طريق طائرات بدون طيار ضد قوات مكافحة الإرهاب أثناء إجراء تدريباتها اليومية الاعتيادية.



وأدان طالباني بشدة "الهجوم الإرهابي"، معتبرا أنه "يمثل انتهاكا آخر لسيادة أرض العراق".



وطالب قوباد طالباني الحكومة الاتحادية بالتدخل والعمل لمنع تكرار هذه الانتهاكات مرة أخرى، وحث الأطراف المعنية في كردستان على إجراء تحقيق دقيق لإظهار الحقائق.



من جانبه، أدان رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني الهجوم.



وقال طالباني في بيان "ندين بشدة بالغة الهجوم الإرهابي على مطار عربد الزراعي في السليمانية، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة ستة من البيشمركة الأبطال لمكافحة الإرهاب في كردستان".



والأحد قتل مسؤول بارز في حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة وثلاثة من مرافقيه في قصف نفذته طائرة تركية مسيرة في منطقة سنجار شمالي العراق، وفق ما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان شمال العراق.