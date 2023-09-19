افتتاح مشروع جسر مشاة في القرارة بقطاع غزة بتمويل ياباني

وقام سفير الشؤون الفلسطينية - ممثل اليابان لدى فلسطين، السيد يوئيتشي ناكاشيما، بزيارة القرارة بقطاع غزة للاحتفال بانتهاء هذا المشروع الممول من الحكومة اليابانية، من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP).

وقدمت حكومة اليابان منحة قدرها (121,992 دولارا أمريكي) لإنشاء جسر للمشاة، لضمان سلامة طلاب المدارس والأهالي حول شارع صلاح الدين بمدينة القرارة.

وسيستفيد من المشروع أكثر من 7000 طالب يوميًا، بالإضافة إلى 300 مريض بشكل مباشر من مشروع الجسر، وآلاف المستخدمين الآخرين بما في ذلك مجتمع ذوي الإعاقة.

وفي كلمته، أكد يوئيتشي ناكاشيما، التزام اليابان الراسخ بتعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني، وتنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية الفلسطينية.

ومنذ عام 1993، قدمت اليابان مساعداتها إلى الفلسطينيين لتصل إلى ما يزيد على 2.3 مليار دولار. ومنذ عام 2010، بدأت بصياغة المشاريع الأهلية والأمن الإنساني بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال أصدقائنا وشركائنا في الحكومة الفلسطينية، والمؤسسات الأهلية، والبلديات، والقطاع الخاص.