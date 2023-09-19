افتتاح مشروع جسر مشاة في القرارة بقطاع غزة بتمويل ياباني
التاريخ
9/19/2023 5:24:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة/PNN- احتُفل ببلدة القرارة شرق خان يونس بقطاع غزة، بافتتاح جسر للمشاة لضمان سلامة طلاب المدارس والأهالي حول شارع صلاح الدين.
وقام سفير الشؤون الفلسطينية - ممثل اليابان لدى فلسطين، السيد يوئيتشي ناكاشيما، بزيارة القرارة بقطاع غزة للاحتفال بانتهاء هذا المشروع الممول من الحكومة اليابانية، من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP).
وقدمت حكومة اليابان منحة قدرها (121,992 دولارا أمريكي) لإنشاء جسر للمشاة، لضمان سلامة طلاب المدارس والأهالي حول شارع صلاح الدين بمدينة القرارة.
وسيستفيد من المشروع أكثر من 7000 طالب يوميًا، بالإضافة إلى 300 مريض بشكل مباشر من مشروع الجسر، وآلاف المستخدمين الآخرين بما في ذلك مجتمع ذوي الإعاقة.
وفي كلمته، أكد يوئيتشي ناكاشيما، التزام اليابان الراسخ بتعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني، وتنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية الفلسطينية.
ومنذ عام 1993، قدمت اليابان مساعداتها إلى الفلسطينيين لتصل إلى ما يزيد على 2.3 مليار دولار. ومنذ عام 2010، بدأت بصياغة المشاريع الأهلية والأمن الإنساني بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال أصدقائنا وشركائنا في الحكومة الفلسطينية، والمؤسسات الأهلية، والبلديات، والقطاع الخاص.
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